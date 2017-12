On en sait un peu plus sur le mystérieux amoureux de Karine Vanasse

La semaine dernière, nous apprenions non seulement que Karine Vanasse est en couple, mais qu'elle attend également son premier enfant.

Une question était alors sur toutes les lèvres: mais qui est cet homme qui a conquis le coeur de l'actrice québécoise?

Le magazine Échos Vedettes nous en apprend un peu plus cette semaine sur Hugues Harvey. Peu connu du grand public, Harvey est un promoteur immobilier oeuvrant principalement au Saguenay. Il a notamment joué un rôle important dans la transformation du centre-ville de Jonquière.

Fils de pilote et friand d'aviation, l'homme d'affaires possède aussi une entreprise de maintenance d'avions et d'hélicoptères implantée à l'aéroport de Saint-Honoré, laquelle jouit d'une réputation plus que respectable dans l'est du Canada.

A post shared by Karine Vanasse (@karinevanasse) on Nov 24, 2017 at 4:26am PST

À voir également :