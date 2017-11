«Tout le monde en parle»: les invités de ce dimanche

Vous n'aurez pas la berlue si vous apercevez Jay Du Temple sur deux réseaux de télévision, dimanche soir. L'humoriste et animateur, qui s'apprête à lancer son premier one man show, Bien faire, sera d'abord aux commandes de l'avant-dernière édition d'Occupation double Bali, sur V, à 18h30. Plus qu'un épisode avant la grande finale du 10 décembre! Puis, il sera de la cohorte d'invités à Tout le monde en parle, pour jaser de son automne occupé et de ses divers projets.

À l'occasion de ce dernier rendez-vous avant les Fêtes – la case-horaire de Tout le monde en parle sera cédée au Gala des Olivier, le 10 décembre, puis au Show du Refuge, le 17 décembre -, Guy A.Lepage accueillera également à sa table Martin Matte et Mélissa Désormeaux-Poulin, vedettes du film Le trip à trois, Catherine-Anne Toupin, qui a écrit la pièce La meute, laquelle tiendra l'affiche au Théâtre La Licorne en janvier, et François Morency pour, justement, le Gala des Olivier, dont il tiendra les rênes pour une troisième fois cette année, après des expériences très réussies en 2014 et en 2016. La fête de l'humour d'ici célèbre en 2017 ses 19 ans.

Aussi, on discutera du décès de Patrick Bourgeois avec Geneviève Borne, Yves P. Pelletier et Alain Lapointe et François Jean, ses deux anciens collègues des B.B. François Jean n'a d'ailleurs pas été entendu depuis l'annonce du départ de Patrick Bourgeois, dimanche dernier; on sait que les deux hommes ont été en froid pendant quelques années, mais on ignore où en étaient leur relation désormais.

Enfin, on traitera du difficile, mais incontournable, sujet de l'intimidation avec Yan England, réalisateur du film 1:54, lequel porte sur cette problématique, et Karine Dufour, dont la lettre dénonçant le suicide de son frère après que celui-ci eut été victime de railleries de ses camarades a bouleversé les réseaux sociaux, dans les derniers jours.

La semaine dernière, pendant que TVA ralliait 455 000 personnes devant le troisième one man show de Louis-José Houde, Les heures verticales, Tout le monde en parle avait le champ libre pour faire le plein de téléspectateurs et en a allègrement profité, puisqu'un public de 1 261 000 âmes a répondu présent à la grand-messe dominicale, où étaient, entre autres, réunis Shania Twain, trois YouTubeurs, Mélanie Renaud et l'explorateur marin Mario Cyr. Plus tôt, Découverte a intéressé 500 000 curieux, tandis qu'ICI Laflaque en a captivé 602 000. À TVA, on misait aussi sur L'expérience Messmer, qui a peut-être hypnotisé (!) 1 013 000 «cobayes», et sur une rediffusion des Beaux malaises, qui en a réjoui 334 000. Du côté d'Occupation Double Bali, on a enregistré une légère hausse d'audience, alors que 634 000 irréductibles se sont rués sur leur téléviseur pour suivre les derniers développements chez nos célibataires survoltés. Doit-on remercier une certaine Joanie pour cette remontée dans les cotes d'écoute?

L'émission est diffusée à 20h, à Radio-Canada.

