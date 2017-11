NOUVELLES

Tokyo: mourir seul dans une mégapole

Au centre de Tokyo, Hidemitsu Ohshima et son équipe nettoient l'appartement d'un homme mort seul sur son futon, sans que personne ne s'en aperçoive. Une telle situation est loin d'être un cas isolé au Japon, où les plus de 65 ans représentent déjà 27,7% de la population et où le nombre de personnes seules explose. Le phénomène a même un nom: "kodokushi", littéralement "mort solitaire".