Les Français curieux de goûter à la poutine auront l'occasion de combler leur désir, alors que la Maison de la Poutine, un restaurant dédié au met, a ouvert ses portes le 30 novembre à Paris, dans le quartier de Montorgueil.

L'établissement, dirigé par Florent Steiner, Guillaume Natas et le chef Erwan Caradec se targue d'être le «premier restaurant parisien 100% Poutine» et déclare servir de «délicieuses recettes traditionnelles ou créatives».

Après une seule journée d'ouverture, la Maison de la Poutine cumule les bons commentaires, les clients vantant le bon goût et la fraîcheur des produits. Le restaurant, fruit d'un réseau ou d'une promotion efficace, compte déjà plus de 500 mentions «J'aime» sur Facebook.

Un menu qui comporte sa part de clichés

Malgré les bonnes intentions des propriétaires, la Maison de la Poutine a légèrement versé dans le stéréotype lors de l'élaboration du concept et du menu. La poutine «Tabarnak», composée d'effiloché de porc au sirop d'érable et de pop-corn, fait par exemple sourciller. Idem pour la bière au sirop d'érable et les beignes au sirop d'érable et sirop d'érable et bacon. Les friands de sirop d'érable en auront d'ailleurs pour leur compte, alors que la vinaigrette de la salade proposée est constituée de sirop d'érable et qu'il est aussi possible de manger comme dessert une salade de fruits au sirop d'érable. Il est toutefois facile de comprendre qu'il s'agit d'un coup de marketing afin d'accueillir les Français désireux de s'intéresser à la «gastronomie» québécoise

Un chef avec de l'expérience!

Le chef Erwan Caradec ne se lance pas dans l'aventure d'ouvrir un restaurant sans expérience. Le cuistot a roulé sa bosse à Montréal, en travaillant notamment avec Normand Laprise et au Leméac, et à Paris, en oeuvrant dans quelques restaurants.

La Maison de la Poutine offre un menu dont les plats varient entre 9 et 13 euros et peut accueillir une vingtaine de personnes.

