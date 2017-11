On est habitué de la voir parler fort, ou rire, mais c'est toute posée et dans son plus simple appareil que l'humoriste Mariana Mazza ​​​​​​ apparaît en couverture du magazine Voir du mois de décembre.

Nue et vulnérable. Fait avec respect et beaucoup de tact. J'etais pas gênée @magazinevoir Au photographe @maxymegd t'es geant! Merci pour la beauté naturelle de tout ! Une publication partagée par Mariana Mazza (@marianacherie) le 30 Nov. 2017 à 10h22 PST

«Nue et vulnérable. Fait avec respect et beaucoup de tact. J'étais pas gênée Au photographe @maxymegd (Maxyme G. Delisle) t'es geant! Merci pour la beauté naturelle de tout !», écrit-elle pour accompagner la photo de la couverture partagée sur son compte Instagram.

En moins d'une heure, la publication a attiré plus de 4000 mentions «J'aime» et des dizaines de commentaires. Maripier Morin, Alex Perron, Les Trois Accords, et l'animatrice Isabelle Racicot l'ont, entre autres, couverte d'éloges.

Plusieurs autres internautes ont souligné sa beauté naturelle et applaudi son audace. Voici, parmi les premiers commentaires, ceux qui ont retenu notre attention :

«Tu es magnifique. Au-delà de l'image perçue médiatiquement de femme hyper forte et au franc-parler, cette photo est faite avec un sens artistique remarquable. J'espère que les gens verront le bon côté.»

«WoW! Magnifique J'aimerais avoir le courage de faire pareil 💪🏻»

«Savoir s'aimer tel qu'on est...WOW! Un bel exemple pour tous les paliers de génération.»

«Enfin une belle fille naturelle et vraie !! Bravo»

