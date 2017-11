Elle subit 50 chirurgies pour ressembler à Angelina Jolie

Sahar Tabar est une jeune Iranienne qui a subi une cinquantaine d'opérations dans l'espoir de ressembler à la célébrité hollywoodienne, Angelina Jolie. Une transformation qui est loin de faire l'unanimité!

Selon les médias Metro UK et Alarabiya, la jeune femme de 19 ans a affirmé qu'elle a toujours été une grande adepte de l'actrice américaine. Cependant, cette transformation n'a pas fait l'unanimité auprès de sa famille et de ses amis. Pour eux, la jeune femme est allée trop loin dans ses efforts dans le but de ressembler à la Angelina Jolie.

Face à ces réactions, Sahar a affirmé qu'elle «ferait n'importe quoi» pour ressembler à Angelina Jolie. La jeune Iranienne a donc délibérément perdu du poids et subi 50 opérations qui l'ont laissée avec des lèvres plus pleines et des joues creuses. La forme de son nez a également été transformée.

داشيامو دوس دارم..!👅🖕🏻 A post shared by سحرتبر..!👾✌🏻 (@sahartabar_official) on Nov 30, 2017 at 11:13am PST

پيشيم نابه..!👅🖕🏻 از اينجا خريدمش👇🏻 @sezar_petshop @sezar_petshop A post shared by سحرتبر..!👾✌🏻 (@sahartabar_official) on Nov 17, 2017 at 11:14am PST

Cette métamorphose a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. Certains n'ont pas été tendres avec son apparence «extrême», la comparant même à un zombi. D'autres affirment qu'elle ressemble plutôt à Marilyn Manson.

Nemibakhshamet..!❤️ A post shared by سحرتبر..!👾✌🏻 (@sahartabar_official) on Oct 25, 2017 at 10:28am PDT

Certains regrettent son ancienne apparence.

Sahar tabar elle a ruiné son visage et son corps... pic.twitter.com/fm7xQrXebg — 🕊Gaïa 🕊 (@oceanlunaire) 30 novembre 2017

''Soyez vous-même, les autres sont déjà pris.''

Très triste de voir ce qu'est devenue Sahar Tabar, elle qui était si jolie.

Choquée aussi mais pas surprise par tous les commentaires moqueurs sur Twitter... pic.twitter.com/u6ZhmsNZJH — samira (@islamogaulliste) 30 novembre 2017

Toutefois, les détails de ses chirurgies n'ont pas été officiellement confirmés. Des spéculations sur son apparence circulent, en soupçonnant l'aide du maquillage ou de Photoshop pour obtenir ce résultat.

Néanmoins, les fans qui la suivent disent qu'elle a l'air «radicalement différente» des publications précédentes.

