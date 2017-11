Un homard pêché avec une image de canette de Pepsi sur une pince

La pêcheuse Karissa Lindstrand a eu toute une surprise alors qu'elle attachait les pinces d'un homard et qu'elle s'est aperçue que l'une d'entre elles était recouverte d'une image de canette de Pepsi.

Mme Lindstrand attache les pinces des homards sur le navire Honour Bound au large de Grand Manan, au Nouveau-Brunswick, depuis maintenant quatre ans. Bien qu'elle ait vu des homards à l'allure étrange au fil des ans, c'était la première fois qu'elle en trouvait un orné d'une image.

Elle a expliqué qu'on aurait dit que l'image avait été tatouée sur le homard, mais qu'elle aurait pu facilement être retirée en grattant.

Mme Lindstrand a dit avoir pris une photo avant de mettre le homard dans une caisse, qui a été envoyée à un acheteur.

Elle a indiqué ignorer complètement comment l'image a pu se retrouver sur le homard. Elle ne sait pas non plus si cela démontre qu'il y a beaucoup de déchets au fond de l'océan.

La pêcheuse a cependant précisé qu'au cours de ses quatre années de travail à bord du navire, elle n'avait jamais vu de déchet remonter dans les pièges.

