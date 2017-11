TVA dévoile l’impressionnant mur de «Face au mur»

TVA érige petit à petit, dans l'un de ses studios, le décor de son nouveau jeu Face au mur, que Maripier Morin pilotera dès le mois de janvier.

Dans cette version québécoise du concept américain The Wall, des équipes de deux candidats devront répondre à des questions de connaissances générales, pour qu'ensuite soient projetées sur un immense mur des balles rouges et vertes, lesquelles détermineront le montant d'argent empoché ou perdu suite aux bonnes et aux mauvaises réponses des joueurs.

Le résultat d'une joute de Face au mur dépendra donc autant du savoir et de la rapidité des concurrents que du hasard, puisqu'on ne peut prévoir d'avance où les balles tomberont.

On a pu avoir un aperçu du fameux mur sur lequel repose toute l'émission, mardi, sur la page Facebook de Face au mur. Dans une vidéo saccadée d'une minute, on apprend que l'imposant rempart – entièrement construit au Québec - fait 39 pieds de haut par 72 pieds de large, qu'il pèse 18 242 livres d'acier, qu'il contient 8121 livres de boulons et d'écrous, 1783 livres de plastique et nécessite 100 livres de peinture.

Son dispositif lumineux comporte 9 millions de LED, et le mur exige 300 pieds carrés de mousse de silicone sur 187 tiges de rebond, 30 capteurs de proximité, 15 déclencheurs de pression, 10 ordinateurs de contrôle, et plus de 55 000 pieds de câbles. Le tout, assorti de 15 caméras, et 472 lampes d'éclairage.

Il aura fallu au total consacrer 12 semaines à la conception et l'installation de ce projet, auquel 496 personnes ont travaillé et alloué plus de 28 000 heures de travail. La cerise sur le sundae? On a même dénombré une dent cassée dans tout le processus... mais une seule!

Un coup d'œil à la vidéo permet de déduire que le plateau de Face au mur en sera un très illuminé et tonitruant. TVA aurait-elle trouvé dans ce nouveau rendez-vous le succès qui succédera au Banquier? À suivre cet hiver!

En attendant, Maripier Morin a découvert son nouvel environnement professionnel avec beaucoup d'émotion dans un segment de Salut, Bonjour!, aussi partagé sur la page Facebook de Face au mur, mardi.

La mouture originale de Face au mur, The Wall, a également sa déclinaison française, The Wall: Face au mur, relayée sur TF1 depuis février dernier. On doit l'idée originale de cette sympathique compétition, qui a vu le jour sur NBC en 2014, à LeBron James, Maverick Carter et Andrew Glassman.

Chez nous, c'est Québecor Contenu, TVA Productions et Deux L Productions qui sont derrière l'entreprise Face au mur. Le recrutement des participants s'est tenu plus tôt cet automne. La case-horaire de ce nouveau gros canon de TVA n'a pas encore été annoncée.

