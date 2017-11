L'état de santé d'Henri Richard se détériore

Deux ans après qu'Henri Richard ait été diagnostiqué de la maladie d'Alzheimer, le journaliste Bertrand Raymond rapporte mercredi que le «Pocket Rocket», frère de l'illustre Maurice «Rocket» Richard, n'a plus aucun souvenir des 11 coupes Stanley qu'il a remportées.

Richard, âgé de 81 ans, est le joueur le plus titré de la Ligue nationale de hockey (LNH) et a évolué pour le Canadien de Montréal de 1955 à 1975. Il a souvent été fait état du désir de vaincre et surtout de l'aversion pour la défaite de l'ancien numéro 16, qui a cumulé 1046 points en 1256 matches dans la LNH.

S'il n'a plus de souvenirs de ses succès sur les patinoires de la LNH, Henri Richard ne parvient pas non plus à reconnaître ses proches. Sa femme Lise, avec qui il est marié depuis 61 ans, vient toutefois toujours le visiter quotidiennement.

Malgré que le «Pocket Rocket» ne fasse plus d'apparitions publiques, il n'est pas prêt d'être oublié. Le nouveau club-école du Tricolore, le Rocket de Laval, prévoit installer une statue à l'entrée de la Place Bell pour l'honorer.