Le «pavage électoral» de Denis Coderre se poursuit sous Valérie Plante

L'administration de Valérie Plante vient d'accorder trois contrats totalisant 15 millions $ en vertu d'un programme pourtant décrié alors que son parti se trouvait dans l'opposition.

Le Programme complémentaire de planage-revêtement (PCPR) vise à prolonger de quelques années la durée de vie d'une rue en y mettant une couche de bitume, en attendant des travaux majeurs.

En 2016, Projet Montréal décriait l'augmentation du budget du PCPR en disant que l'administration Coderre privilégiait les «retouches esthétiques» plutôt que le renouvellement des infrastructures.

«Le PCPR ne fait qu'aggraver le cynisme des Montréalais qui en ont déjà assez des nids-de-poule et des travaux qui sont toujours à recommencer. [...] Ce dont Montréal a besoin, c'est de travaux bien faits, durables, qui permettront enfin d'éliminer les nombreuses rues qui sont présentement dans un mauvais ou très mauvais état», disait alors Laurence Lavigne-Lalonde, aujourd'hui responsable de la transparence et de la gouvernance au sein du comité exécutif.

Projet Montréal proposait même de réduire le budget du PCPR de 205 M$ sur trois ans, soit presque la moitié, pour réinvestir la somme dans les programmes de réfection d'artères.

Mercredi, le comité exécutif a approuvé l'octroi de trois contrats dans le cadre du PCPR. Le budget de presque 100 M$ pour l'année 2018 n'a pas été revu.

«Selon les experts dans le domaine, le traitement d'une chaussée d'autoroute par la technique de planage et revêtement permet d'en prolonger la vie sur une période allant jusqu'à 15 ans. En milieu urbain, la Direction des transports soutient que la durée de vie de la chaussée serait prolongée pour une période de 7 à 12 ans», lit-on dans les documents soumis aux élus.

En novembre 2016, Luc Ferrandez jetait un doute sur ces chiffres, avançant plutôt une durée de vie de 2 à 5 ans.

Ces commentaires ont été émis avant l'élection de Valérie Plante à la tête de Projet Montréal. La nouvelle mairesse a toutefois réitéré que ce programme constituait du «pavage d'élection» lors de récente campagne électorale.

Le chef de l'opposition Lionel Perez, qui était responsable des infrastructures sous l'administration Coderre, a dénoncé l'incohérence de Projet Montréal.

#Incohérence de @projetmontreal entre opposition et pouvoir. Il y a 1 an (28 nov 2016) ils dénoncaient travaux PCPR et auj ils adoptent 3 contrats PCPR pr plus 15M$. Si mtl'ais n'ont pas pr leur argent alors

pqi octroyer contrats @Val_Plante @benoitdorais @SylvainOuellet? pic.twitter.com/S9gx0y58kH