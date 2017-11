Le Blossom: un nouveau bar à saké éblouissant et branché!

Il était très attendu et le voici enfin. Le Blossom, le petit dernier du groupe derrière le vietnamien Red Tiger et du bar à pokés Kamehameha Snack-Bar, a ouvert ses portes aux médias et il en a mis plein la vue, entre autres, pour sa carte élaborée de sakés.

L'établissement situé dans la partie nord du Village vous charmera dès l'entrée avec son impressionnant cerisier en fleurs grandeur nature, son éclairage tamisé et les lignes pures. Un décor moderne inspiré de l'univers du film Blade Runner et conçu par Guillaume Ménard de l'Atelier Mainor.

On s'installe à l'une des 52 places au bar ou à table pour déguster un menu japonais « nouveau genre » composé de sashimis, rouleaux du chef selon l'inspiration du moment, nouilles udon, soupes et salades ainsi qu'un bar à Tempura. La spécialité de la maison : les « handrolls » de style néo-japonais confectionnés devant les yeux du client par le serveur.

Le Blossom tient également une sélection de plus de 20 sakés - pour certains en importation privée - qui évoluera constamment. Un peu moins aventureux? On y propose aussi des vins locaux et cocktails maison élaborés par le réputé mixologue Lawrence Picard.

« L'inspiration que j'ai eue pour Le Blossom vient de mon désir d'ouvrir à Montréal un restaurant tendance, mais décontracté, qui offrirait un menu de sakés de qualité supérieure, ce que je n'ai pas réussi à trouver en ville jusqu'à maintenant.» - Copropriétaire Dan Pham

L'ouverture officielle du restaurant est prévue pour le 8 décembre prochain. On y servira pour l'instant que le souper (mardi-mercredi : 17h à minuit / jeudi-dimanche : 17h à 2h), mais les dîners pourraient bientôt s'ajouter.

Adresse : 1101 boulevard De Maisonneuve Est

Pour vous mettre l'eau à la bouche, voyez les photos de quelques plats et du lancement médiatique qui avait lieu le 28 novembre :