Une deuxième saison pour la famille Groulx à Canal Vie

La famille Groulx a été un coup de cœur chez plusieurs téléspectateurs cet automne, à Canal Vie. Papa Pascal, Maman Tara et leur marmaille (Tristan, 15 ans, Sasha, 14 ans, Bianca, 12 ans, Savannah, 10 ans, Haylee, 8 ans, Logan, 7 ans, Lucas, 4 ans, Gavin, 2 ans et Nathan, 1 an) ont ouvert leurs portes aux téléspectateurs et exposé de larges pans de leur quotidien pas banal de clan de deux adultes et neuf (et peut-être bientôt 10!) chérubins, dans une société qui valorise principalement les combos deux parents – deux enfants.

On avait précédemment connu les Groulx dans le documentaire Bienvenue chez les Groulx, que Canal Vie avait présenté en 2015. Toute la joyeuse bande avait même été invitée au talk-show Deux hommes en or, à Télé-Québec.

Or, avec Une année chez les Groulx, on a vraiment saisi l'essence, avec ses bonheurs et ses complications, de cette vie de meute, qui n'a absolument rien de sectaire ou d'étrange, et qui respire la sérénité. Tara et Pascal ont même du mal à s'évader le temps d'un séjour en amoureux, trop attachés qu'ils sont à leur petite tribu!

En huit épisodes, on les aura vu déménager, préparer la rentrée scolaire, planifier le baptême des petits derniers, faire des sorties de groupe, organiser les fêtes de l'Halloween et de Noël, épauler l'un dans l'obtention de son permis de conduire et l'autre dans ses démarches pour devenir mannequin, et quoi encore.

On a assisté à leur routine du matin, compté (et identifié!) avec eux tout le matériel requis à l'école – 30 duo-tangs, 50 cahiers et 120 crayons de couleur! – et arpenté les allées du supermarché. Bref, on les a accompagnés dans toutes leurs activités de tous les jours, qui sont les mêmes que chez le reste du commun des mortels. Aussi débordés puissent-ils être, chaque fois, on a constaté tout l'amour et la discipline bienveillante qui règnent chez les Groulx.

Un 10e enfant?

Bonne nouvelle pour ceux et celles qui sont épatés par les multiples ressources et la patience infinie de Tara, Pascal et des leurs : Canal Vie a confirmé une deuxième saison d'Une année chez les Groulx, dans laquelle on pourra plonger à l'automne 2018. Pas étonnant, compte tenu du fait que le réjouissant rendez-vous a été le plus populaire de l'automne 2017 sur la chaîne.

En attendant, ce jeudi, 30 novembre, à 20h, Canal Vie relaie le dernier épisode de ce premier et présent chapitre d'Une année chez les Groulx. Au programme cette semaine, les célébrations de Pâques et du premier anniversaire de bébé Nathan, l'aménagement du terrain et la fin de l'année scolaire.

Qui plus est, Tara rend visite à son médecin... qui lui confirme qu'elle peut avoir un 10e enfant! Une raison de festoyer pour le couple qu'elle forme avec Pascal, puisque les chefs de la maisonnée tiennent à ne pas terminer leur famille sur un nombre impair.

Comment les autres enfants réagiront-ils à la perspective d'accueillir un nouveau membre à leur fratrie? L'équipe Groulx comptera-t-elle un joueur ou une joueuse de plus lorsqu'on la retrouvera dans un an?

Jeudi, les Groulx prendront part à une vidéo Facebook en direct, via la page de Canal Vie, juste après la diffusion d'Une année chez les Groulx, à 21h. On peut déjà y poser des questions qui leur seront ensuite adressées.

