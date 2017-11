Cette mise en scène de Trump pour critiquer les démocrates n'a pas eu l'effet escompté

Les négociations politiques et budgétaires entre la Maison Blanche et l'opposition démocrate du Congrès ont été rompues brusquement mardi après un simple tweet de Donald Trump, laissant augurer d'âpres combats dans les semaines à venir.

Soucieux d'étoffer un bilan législatif squelettique, le président américain avait convié à la Maison Blanche les leaders des deux bords mardi, afin de trouver un terrain d'entente sur le budget, mais aussi la fiscalité, la frontière ou l'immigration, à l'approche d'une date-butoir budgétaire cruciale le 8 décembre.

D'un tweet matinal, le président septuagénaire a fait capoter la réunion très attendue. «Je ne vois pas d'accord!», a-t-il lancé vers 9 heures du matin, accusant avec virulence ses adversaires de vouloir «que les clandestins continuent à inonder notre pays sans contrôle».

Meeting with "Chuck and Nancy" today about keeping government open and working. Problem is they want illegal immigrants flooding into our Country unchecked, are weak on Crime and want to substantially RAISE Taxes. I don't see a deal! November 28, 2017

Le coup de menton de celui qui vantait dans un best-seller ses qualités de négociateur n'a pas été du goût de Nancy Pelosi et Chuck Schumer, chefs des démocrates de la Chambre des représentants et du Sénat. Ces derniers ont pris le milliardaire au mot et annoncé, dans un communiqué cinglant à 11h30, qu'ils ne participeraient plus à une vaine réunion «pour les caméras».

«Si le président change d'avis et décide d'être une force constructive», a ensuite dit Chuck Schumer, «nous serons heureux de le voir où il veut, quand il veut». Et de suggérer une solution alternative: laisser majorité républicaine et minorité démocrate négocier entre elles, sans interférence du milliardaire, «ce qui fonctionne généralement beaucoup mieux».

À l'heure dite, Donald Trump a renouvelé ses reproches devant les caméras et mis en scène l'absence de Pelosi et Schumer en laissant leur chaise vide autour de lui. Seuls des chefs républicains étaient présents, loin de Trump.

"They should be calling immediately and to say 'we want to see you,' but probably they won't because nothing to them is important except for raising taxes," Pres. Trump says of Pelosi, Schumer https://t.co/2Sn2B1fuDN pic.twitter.com/tAl0LLN9iF — CBS News (@CBSNews) November 28, 2017

«Ils devraient appeler immédiatement et demander à me voir, mais ils ne vont probablement pas le faire parce que tout ce qui les intéresse c'est d'augmenter les impôts», a-t-il dit.

La mise en scène qui espérait montrer que les démocrates «ne sont bons que pour parler mais pas pour agir» semble avoir doucement fait rire la cheffe des démocrates de la Chambre des représentants. «Ce coup de comm' avec les chaises vides montre bien que Trump porte plus d'intérêt aux mises en scène qu'aux besoins du peuple américain. Les pauvres Ryan et McConnell (chefs républicains, ndlr) qui en sont réduits au statut d'accessoires, quelle tristesse», a répondu Pelosi sur Twitter.

.@realDonaldTrump now knows that his verbal abuse will no longer be tolerated. His empty chair photo opp showed he's more interested in stunts than in addressing the needs of the American people. Poor Ryan and McConnell relegated to props. Sad! — Nancy Pelosi (@NancyPelosi) November 28, 2017

Sur les réseaux sociaux, si certains soutiens de Trump ont apprécié cette opération communication -oubliant que le président avait dit quelques instants avant qu'il ne voyait pas comment trouver un accord avec l'opposition- d'autres se sont amusés du fait que l'image renvoyait un message assez négatif pour Trump.

The Dealmaker President pic.twitter.com/wxMRtfdhpW — Jon Favreau (@jonfavs) November 28, 2017

«Voilà le président "roi de la négociation"»

When your friends say they'll stop by your party later pic.twitter.com/9puRqQCd7c — Jess Dweck (@TheDweck) November 28, 2017

«Quand tes amis disent qu'ils passeront à ta fête un peu plus tard»

Donald Trump looks like the smelly kid no one wants to sit at the lunch table with. pic.twitter.com/7qDFU7TuUe — Denizcan James (@MrFilmkritik) November 28, 2017

«Trump ressemble à l'enfant malodorant avec lequel personne ne veut manger à la cafétéria»

Can't recall the Democratic leaders ever actually being seated next to President Trump around a table or in the Oval pic.twitter.com/l8MGdvlaIT — Jennifer Epstein (@jeneps) November 28, 2017

«Je ne me rappelle pas que des chefs démocrates aient jamais été invités à s'installer directement à côté de Trump à une table ou dans le Bureau ovale»

Empty chair, empty head, empty chair. pic.twitter.com/imrQMLBLwC — Hillary W🎄rned Us (@HillaryWarnedUs) November 28, 2017

«Une chaise vide, une tête vide, une chaise vide»

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.