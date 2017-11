Voici les tendances mode les plus populaires à travers le monde en 2017

Si vous aimez rester à l'affût des tendances mode, regarder les défilés de mode est une bonne place où commencer. Cependant, ils ne donnent pas d'indices à propos des tendances les plus populaires dans les pays à travers le monde.

Voilà que le détaillant de mode Long Tall Sally a recherché les tendances les plus importantes portées à travers le monde. C'est non seulement intéressant de voir quelles sont les tendances les plus populaires dans d'autres pays, mais les résultats peuvent aussi inspirer votre propre style.

Avec l'aide d'experts en tendances, Long Tall Sally a analysé des milliers de tendances globales à travers des images Instagram, de style de rue ou encore d'influenceurs locaux. Les tendances ont été recoupées avec des données Instagram des 12 derniers mois. La tendance la plus populaire de chaque pays a été déterminée en regardant le mot-clic le plus utilisé.

Par exemple, à Séoul, en Corée du Sud, la tendance la plus populaire était les manches surdimensionnées, avec 15 638 mots-clics. À Bangkok en Thaïlande, le rose millénial était super populaire, avec 15 411 mots-clics, tandis que plus de 2420 publications Instagram au Nigeria ont témoigné une appréciation pour les looks qui dégagent l'épaule.

La tendance mode la plus classique, le t-shirt blanc, était de mise en France, ce qui n'est pas surprenant considérant les looks minimalistes et élégants des Français.

Les fashionistas du Royaume-Uni, quant à elles, apprécient les chaussures métalliques. Aux États-Unis, les différences de style entre les côtes est et ouest sont évidentes, avec les t-shirts à logos populaires à l'ouest et les manteaux de fausse fourrure colorés à l'est.

Vous pouvez voir les tendances les plus populaires sur Instagram à travers le monde ci-bas, publiées par des fashionistas de chaque pays.

Suède: Manteaux bouffants

In love with my new jacket. 😍 #hmootd Une publication partagée par Kenza Zouiten Subosic (@kenzas) le 8 Nov. 2017 à 13h00 PST

Thaïlande: Rose millénial

Phuket sunsets 😍 #BlatantlyInPhuket Une publication partagée par Nün (นุ่น) Stannard 🇹🇭 (@heyitsnun) le 5 Nov. 2017 à 6h07 PST

Danemark: Blazers à carreaux

I don't want ordinary! It's not in my nature. ♥️ #california #palmsprings Une publication partagée par Isabella Thordsen (@isabellath) le 22 Nov. 2017 à 8h34 PST

Japon: Bérets

France: T-shirt blancs

Born in the 70's. Une publication partagée par Fatou N'diaye (@blackbeautybag) le 29 Sept. 2017 à 8h51 PDT

Italie: Manteaux cintrés

Acting Parisienne. Outside Dries Van Noten show catched by @vincenzo_grillo wearing @woolrich Une publication partagée par Erika Boldrin (@erika_boldrin) le 28 Sept. 2017 à 14h35 PDT

Colombie: Boucles d'oreilles à pompons

Give yourself the chance to sparkle ❣️. Darnos la oportunidad de ser nostros y punto. #fashionlessonsStyle#Beyourself#Loveyourself#styleIsAttitude#madeInColombia#fashion#instastyle @johannarestrepojoyas Une publication partagée par Laura Echavarria (@fashionlessons) le 18 Nov. 2017 à 15h36 PST

Côte est américaine: manteaux de fausse fourrure colorés

Know your stuff. Weekend Fashion Bibliography. Link in Profile. Photo @maizhouyuan Wearing @angelchenstudio #colorful #weekend #shanghai #fauxfur #thereisnothere #fashion Une publication partagée par Accidental Icon (@iconaccidental) le 18 Nov. 2017 à 5h29 PST

Côte ouest américaine: t-shirts à logo

Fun fact. I lived in a trailer for a small portion of my childhood. 📷 @nixja Une publication partagée par Bethany Struble (@bethanystruble) le 3 Nov. 2017 à 13h49 PDT

Australie: Pantalons courts

Royaume-Uni: Chaussures métalliques

Be the superhero you want to see in the world 💕👙👛🌸🌷🍬💒🎀 • • • • Photo by @studiochic_photos Une publication partagée par Callie Thorpe (@calliethorpe) le 16 Nov. 2017 à 4h30 PST

Émirats arabes unis: Pochettes enjolivées

So excited to see you all at the @furla boutique in @malloftheemirates tomorrow from 5-8pm for an evening of fun festivities with Furla! Come say hi! #MyPlayFurla لا تنسون اتمرون باچر بمحل Furla في مول الإمارات من الساعة ٥-٨م. اشوفكم باچر إن شاء الله! Une publication partagée par Zahra Khalil زهرة خليل (@zahralyla) le 25 Avril 2017 à 9h49 PDT

Nigeria: Épaules découvertes

"Stock up on sweaters" season is officially officially here and I am reaaaaddddyyyyy 🙋🏾 tap on the link in bio for this full look and links to chunky sweaters like this one #thedailyseyi @whowhatwear #thestreetiesrisingstar Une publication partagée par Seyi Famuyiwa▫️The Daily Seyi (@thedailyseyi) le 19 Nov. 2017 à 12h26 PST

Brésil: Camouflage

concrete jungle attire 🖖🏻 toda militar ela @alagarconne #NYFW Une publication partagée par Camila Coutinho (@camilacoutinho) le 11 Sept. 2017 à 14h23 PDT

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.