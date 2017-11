Mammouth à vendre: a peu servi, mais déjà sorti l'hiver

Si vous avez toujours rêvé d'avoir un mammouth à la maison, en voici un à vendre : un spécimen d'une demi-tonne extrêmement rare découvert entier dans le permafrost de Sibérie il y a une dizaine d'années.

Selon les experts, il n'existe qu'une centaine de mammouths de cette espèce à travers le monde et celui-ci est exceptionnel. « C'est un très grand spécimen », s'enthousiasme l'expert Eric Mickeler. «5,40 mètres de long pour 3,50 mètres de haut. Des défenses qui font 3 mètres avec un poids gigantesque de 160 kilos pour les deux. C'est excessivement important. Généralement, on trouve des spécimens beaucoup plus petits.»

Ce squelette de mammouth vieux de 15 000 ans sera vendu aux enchères à Lyon, en France, le 16 décembre. Il est estimé entre 450 000 et 490 000 euros (entre 685 000 et 745 000 $CAN). Mais avoir de l'argent ne suffira pas, il faudra prévoir une grande, une très grande pièce. « Dans le monde, il y a certainement 500 ou 1 000 individus qui pourraient, s'ils en avaient envie, le mettre dans une pièce, dans une entrée, dans le hall d'une entreprise. Ça plairait à tout le monde, c'est amusant », sourit Claude Aguttes .

Et le commissaire-priseur pourrait bien avoir le sourire le 16 décembre. Le premier squelette complet de mammouth vendu aux enchères en France a été adjugé 150 000 euros (environ 230 000 $CAN) en 2006. En 2012, un autre spécimen a trouvé preneur pour plus de 240 000 euros (environ 365 000 $CAN).