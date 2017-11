Le New York Times présente son nouveau correspondant à Montréal... en français

Le prestigieux journal The New York Times a présenté son nouveau correspondant à Montréal, mardi. Et tout ça en français, et sans faute.

Dan Bilefsky sera les yeux et les oreilles du journal américain dans la métropole québécoise. Né à Montréal, il a été correspondant pour le Times à Paris, Londres, Prague, Bruxelles, New York et Istanbul. Il publiera également un livre en 2018, DiamondGeezers, racontant l'histoire de voleurs de bijoux londoniens âgés de plus de soixante ans, basés sur ses reportages.

«Je reviens à la maison et j'en suis fier. Mon arrière-grand-père a immigré à Montréal il y a plus d'un siècle pour y travailler comme marchand ambulant de fruits et ma famille est encore bien ancrée ici. Je suis vraiment emballé à l'idée de devenir le correspondant pour le New York Times dans mon pays natal», est-il écrit dans sa bio.

Dan Bilefsky sera en poste dès le 1er décembre.

Pied de nez à Adidas?

Il s'agit d'une drôle de coïncidence que cette présentation biographique voit le jour alors que la compagnie Adidas a vécu une dure semaine dans ses relations publiques à Montréal. Le gérant de la boutique de la rue Sainte-Catherine a soulevé l'ire de plusieurs en disant «quelques mots en français pour accommoder les médias et la Ville de Montréal» avant de passer le reste de l'ouverture officielle en anglais.

Prends des notes Adidas!