Lorsque le Prince Harry et l'actrice Meghan Markle ont annoncé leurs fiançailles historiques lundi, une personne a semblé particulièrement surprise : l'acteur Patrick J. Adams.

Adams qui joue le fiancé de Meghan Markle dans la série télé Suits a tweeté son hilarante réaction à l'annonce du Kesington Palace :

"Elle a dit qu'elle sortait juste pour aller chercher du lait..."

Il semblerait que le personnage de Mme Markle, Rachel Zane, ait une petite explication à fournir à quelqu'un...

Blague à part, Adams a ensuite publié sur Instagram un gentil témoignage à sa partenaire de jeu et amie.

"Ayant joué le partenaire à télévision de Meghan pendant plus d'une décennie me qualifie spécifiquement pour dire : Votre Altesse Royale, vous être un homme chanceux et je sais que votre longue vie ensemble sera joyeuse, productive et hilarante, a-t-il écrit. Meghan, tellement content pour toi, mon amie. Plein d'amour."

Playing Meghan's television partner for the better part of a decade uniquely qualifies me to say this: Your Royal Highness, you are a lucky man and I know your long life together will be joyful, productive and hilarious. Meghan, so happy for you, friend. Much love. Une publication partagée par Patrick Adams (@halfadams) le 27 Nov. 2017 à 11h31 PST

Ce texte initialement publié sur le HuffPost américain a été adapté de l'anglais.

