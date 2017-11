«Eh la la…!» : 85 000 billets vendus pour Martin Matte

«Eh la la», Martin Matte arrivera-t-il à répondre à la forte demande générée par son nouveau one man show, Eh la la...!?

Depuis la mise en vente des billets, en septembre, l'humoriste a déjà vu s'envoler 85 000 billets de ce nouveau spectacle très attendu. En fait, seulement 24 heures après le dévoilement du titre et de l'affiche de Eh la la...!, 50 000 billets avaient déjà trouvé preneurs.

Un coup d'œil rapide au calendrier de tournée de l'artiste, sur son site web permet d'ailleurs de constater que l'engouement est indéniable, plusieurs dates affichant déjà la mention «Complet!».

Martin Matte prévoyait à l'origine n'offrir qu'une centaine de représentations d'Eh la la...!, comme il nous l'expliquait en entrevue.

Celui qui est aussi auteur et comédien – il est d'ailleurs la tête d'affiche, avec Mélissa Désormeaux-Poulin, du film Le trip à trois, qui prendra l'affiche le 20 décembre - souhaitait se ménager une issue pour aller vers d'autres projets si le cœur lui en dit, et n'a pas l'intention de partir en tournée pendant quatre ou cinq ans. Devra-t-il réviser ses plans devant le succès – prévisible, doit-on admettre – de Eh la la...!?

Pour l'heure, Matte tentera de combler encore plus d'admirateurs en ajoutant une série de supplémentaires à Montréal, au Théâtre St-Denis, les 10, 11, 17, 18, 24 et 25 août 2018. On pourra réserver des places à compter de demain, le mercredi 29 novembre, dès 9h, via le site web de Martin Matte, à la billetterie du Théâtre St-Denis ou au (514)790-1111.

C'est probablement en grande forme que Martin Matte entamera son périple Eh la la...! sur les routes de la province au début 2018. Il enclenchait lundi le rodage de son nouveau matériel, sur la scène du Théâtre Lionel-Groulx, à Sainte-Thérèse, et s'arrêtera aussi à Terrebonne et Saint-Jean-sur-Richelieu avant les Fêtes. La tournée officielle de ce troisième one man show en carrière démarrera le 16 janvier, et les premières à Montréal et à Québec auront respectivement lieu à la mi-février et au début mars.