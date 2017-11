Vermouth de cidre Rouge Gorge

Facebook

Le vermouth - ce vin fortifié et aromatisé d'herbes ou d'épices - est vraiment vogue en ce moment et si vous n'avez jamais goûté à celui du Domaine Lafrance, c'est le temps de le faire et d'en faire profiter vos proches. Doux et frais, il dégage des notes de pomme cuite, d'écorce d'orange, de cannelle. C'est presque un dessert en soit. À savourer sur glace avec un quartier d'orange ou dans un negroni.

24,75$