Alors que certaines s'associent à des marques de vêtements ou lancent leur propre boutique en ligne, de nombreuses personnalités québécoises s'intéressent au domaine de la beauté.

Que l'on parle de cosmétiques bios, de maquillage pour peaux foncées ou de soins rajeunissants, nos vedettes locales semblent avoir plus d'une corde à leur arc...

Voici donc 6 marques de cosmétiques chapeautées par nos personnalités préférées.

Jacynthe René / Maison Jacynthe

Toujours avec l'intention d'inspirer les gens à adopter un style de vie qui fait du bien, Jacynthe René a lancé sa gamme de produits de beauté 100% naturels en 2014. Elle s'inspire de l'intelligence de la nature pour offrir du maquillage, des parfums et des soins actifs et végétaliens qui respectent l'intégrité de la peau. Du rouge à lèvres à la cire de candelilla jusqu'au sérum à la rose, en passant par le parfum floral, fruité et gourmand et la barre de savon au romarin&bergamote : il y en a vraiment pour tous les goûts!

Disponible via www.maisonjacynthe.ca, de 10,75 à 125$

Clodine Desrochers / Shakti Cosmetics

Avec ses deux associées du domaine de la cosmétologie, Annie Lauzon et Nathalie Lavoie, l'animatrice Clodine Desrochers a lancé tout récemment la gamme de produits pour le visage et le corps Shakti Cosmetics. Cette collection, qui regroupe 10 produits, est exempte de produits chimiques et élaborée à partir d'ingrédients actifs naturels, biologiques et certifiés COSMOS-ECOCERT. En plus des huiles essentielles, on retrouve de l'acide hyaluronique et de la vitamine C dans la liste d'ingrédients, dont plusieurs sont originaires du Québec.

Disponible via www.shakticosmetics.com, de 25,90 à 59,90$

Varda Étienne / VKosmetik

En plus d'être créée et développée entièrement au Canada, la marque VKosmetik de Varda Étienne et Vickie Joseph se veut étique et axée sur la diversité. En effet, plus de cinquante nuances de teintes sont disponibles à travers quatre types de fonds de teint, ainsi qu'une multitude de couleurs de rouges à lèvres et de fards à paupières. La marque tente donc de pallier le manque de teintes sur le marché et ainsi plaire à une clientèle multi-ethnique. De plus, tous les produits sont hypoallergéniques, non comédogènes, inodores et non testés sur les animaux.

Disponible via www.vkosmetik.com et dans les pharmacies Brunet, de 17,50 à 105$

France D'Amour / Bio Love

La chanteuse France D'Amour s'est associée à la marque québécoise Druide pour lancer la gamme de soins corps et visage Bio Love. Comme son nom l'indique, la gamme est certifiée biologique, biodégradable, non testée sur les animaux, sans OGM, sans gluten, végane et... approuvée par la belle rousse, qui se qualifie comme une fervente protectrice de l'environnement !

Disponible via www.druide.ca, ainsi que dans les pharmacies, de 26,95 à 49,95$

Danièle Henkel / Gamme cosmétique Daniele Henkel

En septembre dernier, la femme d'affaires Danièle Henkel a fait paraître sa toute première gamme de soins de la peau. Les neuf produits de la gamme anti-âge ont été conçus et développés au Québec, tout en respectant les valeurs sur lesquelles Mme Henkel a bâti sa compagnie, soit que notre corps est un temple sacré et qu'on doit en prendre soin de la meilleure façon possible. Puisque le respect de l'environnement est au coeur des valeurs de l'entreprise, les ingrédients utilisés sont d'origine biologique, ont été cultivés sans herbicides, pesticides, ni OGM et ne sont pas testés sur les animaux.

Disponible via www.danielehenkel.com/boutique, ainsi que dans les pharmacies Jean-Coutu et Uniprix, de 39 à 135$

Patricia Paquin / Èle

La comédienne et animatrice Patricia Paquin a endossé le rôle de muse, d'égérie, mais aussi de partenaire dans l'élaboration de la gamme de soins Èle, par la marque québécoise Elle R Cosmétiques. Naturelle, cette gamme a été conçue avec un complexe 2CTL, composé d'une synergie entre la camomille, la canneberge, le thé vert et la luzerne. Ce complexe scientifique unique a démontré des effets plus que bénéfiques pour la peau. On retrouve donc des soins réparateurs rides, protecteurs et hydratants, ainsi que nettoyants pour le visage et douceur pour le corps.

Disponible via www.ellercosmetiquesboutique.com, ainsi que dans les pharmacies, de 9,99 à 39,99$