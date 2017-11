L'épisode précédent de la saison 8 de "The Walking Dead" avait largement mis l'accent sur le personnage de Negan. On le voyait en grandes difficultés dans le cabanon puis revenir en tant que leader incontesté chez les siens.

Du côté de Rick, la situation paraît bien plus positive. Une partie du plan semble fonctionner: de nombreux Sauveurs ont été capturés (Leur sort est d'ailleurs largement discuté entre Jesus et Maggie) et les explosifs ont été pris.

Seul gros point négatif: la perte de nombreux hommes parmi le groupe d'Ezekiel (notamment dans l'épisode 4 "Un mec lambda"). Cet épisode 6 intitulé "Le Roi, la veuve et Rick" doit remettre au coeur de l'intrigue la stratégie de Rick.

L'épisode 16 de la saison 7 avait été marqué par une affrontement particulièrement féroce entre les divers groupes et une trahison notable du clan de la décharge qui avait retourné ses armes vers Rick et ses compères ("On avait passé un accord", s'énerve Rick face à celle qu'il pensait de son côté, mais qui tient maintenant un pistolet en direction de sa tempe. "Il avait une meilleure offre", lui répond-elle sans ciller).

Dans cet épisode 6 de la saison 8, Rick revient vers le clan de la décharge pour proposer un nouveau deal (pas si rancunier finalement). "Les Sauveurs sont foutus, on a détruit leurs avant-postes. Negan et les siens sont piégés par des centaines de zombies (...) Tu as accepté le marché de Negan, je te propose mieux. C'est mon groupe qui va gagner" propose-t-il à Jadis. Et à la cheffe du clan de répond par la négative. Echec pour Rick.

Cet acte est également l'occasion de revoir un personnage aperçu brièvement dans la station essence, lors de l'épisode 1. En pleine forêt, Carl retrouve Siddiq et une discussion a lieu entre les deux hommes. Le nouveau-venu explique avoir tué 237 zombies, "à un ou deux près". Quant à Carl, il lui assure que Rick ne cherchait pas à le tuer lors de leur première entrevue. Est-ce un nouvel allié pour la communauté de Rick? La suite nous le dira.

Maggie et Jesus se disputent toujours sur le sort des Sauveurs capturés. Finalement, elle décide de leur laisser la vie sauve mais de les faire prisonniers dans un enclos à ciel ouvert. L'objectif étant de les échanger contre des survivants des Communautés avec Negan. En cas de refus, ces Sauveurs seront abattus déclare-t-elle à Jesus.

Rick avait donné des instructions claires à Rosita et Michonne: rester à Alexandria. Une recommandation pas forcément respectée à la lettre par les deux femmes. Souhaitant se rendre au Sanctuaire, elles tombent sur un entrepôt détenu par les Sauveurs.

Ici, elle trouvent la fameuse "arme" de ces derniers, en l'occurrence un véhicule chargé d'enceintes qui diffusent un air d'opéra. Negan comptait dessus pour éloigner les rôdeurs. Par chance, Daryl et Tara surviennent à temps (comme par hasard) pour empêcher le petit camion d'atteindre le Sanctuaire.

On l'avait quitté abattu dans l'épisode 4, et ça ne semble pas s'améliorer. Le roi Ezekiel s'avère être au fond du trou moralement, notamment à cause la perte de sa tigresse Shiva et de ses "serviteurs". Quant à Rick, il se retrouve en bien mauvaise posture, à savoir enfermé dans un container.

Enfin, Daryl, Michonne, Tara et Rosita parviennent à rejoindre le Sanctuaire. Le lieu est littéralement assiégé par les rôdeurs. Sans doute le moment parfait pour attaquer selon Daryl qui lâche: "On peut arrêter la guerre maintenant." Le prochain épisode pourrait s'avérer décisif...

