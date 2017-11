Trump soutient la campagne d'un candidat au Sénat accusé d'agression sexuelle

La vague de dénonciations de harcèlement sexuel continuait de secouer dimanche la sphère politique aux Etats-Unis où le président Donald Trump a apporté un clair soutien à un républicain tentant de faire son entrée au Sénat en dépit d'allégations qui empoisonnent sa campagne.

Côté démocrate, une figure historique du parti, John Conyers, pointé du doigt par d'anciennes collaboratrices, a démissionné ce week-end d'un poste clé du Congrès.

Le magistrat ultra-conservateur Roy Moore était favori de la sénatoriale partielle du 12 décembre dans l'Alabama avant la publication d'accusations d'attouchements sur mineures qu'il aurait commis il y a plusieurs décennies.

Prenant le contre-pied de nombreux élus de son camp, Donald Trump, a soutenu M. Moore mardi insistant sur le fait que ce dernier "nie totalement".

"Il dit que cela ne s'est pas passé. Et, vous savez, il faut aussi l'écouter", avait fait valoir M. Trump qui s'est ensuite lancé dimanche dans une diatribe contre l'opposant démocrate Doug Jones.

"La dernière chose dont nous avons besoin en Alabama et au Sénat est une marionnette de (Chuck) Schumer et de (Nancy) Pelosi", a twitté M. Trump en référence aux chefs de l'opposition démocrate au Sénat et à la Chambre des représentants.

L'élection de M. Jones "serait un désastre!", "ce serait MAUVAIS!", s'est emporté le président sur Twitter sans toutefois nommer Roy Moore.

Le candidat Doug Jones est "FAIBLE sur la Criminalité, FAIBLE sur la Frontière, Mauvais pour notre Armée et nos supers Anciens combattants", a-t-il détaillé, évoquant également les thèmes du droit au port d'armes et de la baisse des impôts, chers aux électeurs républicains.

The last thing we need in Alabama and the U.S. Senate is a Schumer/Pelosi puppet who is WEAK on Crime, WEAK on the Border, Bad for our Military and our great Vets, Bad for our 2nd Amendment, AND WANTS TO RAISES TAXES TO THE SKY. Jones would be a disaster!