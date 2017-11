La star de tennis Andy Murray moque Donald Trump sur Twitter

La star de tennis Andy Murray a ri du président Donald Trump sur Twitter vendredi.

Trump s'est fait niaiser plus tôt vendredi après avoir tweeté qu'il avait rejeté une offre non-officielle pour être nommée la personne de l'année du magazine Time en 2017. «Time Magazine a appelé pour me dire que j'allais PROBABLEMENT être nommé la personne de l'année comme l'an passé, mais je vais devoir faire une entrevue et une longue séance photo. J'ai dit que probablement n'est pas assez et que je vais passer. Merci quand même!»

Time Magazine called to say that I was PROBABLY going to be named "Man (Person) of the Year," like last year, but I would have to agree to an interview and a major photo shoot. I said probably is no good and took a pass. Thanks anyway! 24 novembre 2017

Time a ensuite tweeté que Trump, qui a reçu l'accolade en 2016, était erroné à propos de comment le choix est fait. Time ne commente pas le choix de la personne de l'année avant la publication du magazine le 6 décembre prochain.

The President is incorrect about how we choose Person of the Year. TIME does not comment on our choice until publication, which is December 6. — TIME (@TIME) 25 novembre 2017

Murray a pris avantage de la situation en publiant le tweet de Trump retravaillé. «BBC a appelé pour me dire que j'allais PROBABLEMENT être nommé la personne de l'année, mais je vais devoir faire une entrevue et une longue séance photo. J'ai dit que probablement n'est pas assez et que je vais passer. Merci quand même!»

Bbc just called to say I was PROBABLY going to be named sports personality of the year but I would have to agree to an interview and a major photo shoot. I said probably is no good and took a pass. Thanks anyway! — Andy Murray (@andy_murray) 24 novembre 2017

Au lieu de dire qu'il s'est fait offrir le titre de la «Personne de l'année», par contre, Murray a blagué que la BBC l'avait appelé pour lui dire qu'il allait «PROBABLEMENT» être nommé la personnalité sport de l'année par le réseau, mais qu'il avait aussi décidé de passer son tour. Murray a reçu ce titre en 2016.

La publication du champion de tennis est devenue virale, et a été partagée plus de 26 000 fois à l'intérieur de huit heures.

«Ce tweet est parfait», a tweeté Nadal News.

This tweet is perfection. — Nadal News (@nadalnews) 24 novembre 2017

«Ironiquement ce tweet devrait être à propos de pourquoi tu devrais le gagner», a répondu Stephen Grant.

Ironically this tweet should be why you would actually win it. — Stephen Grant (@stephencgrant) 25 novembre 2017

«Tweet du jour, merci pour l'humour!», a tweeté Alex Morgan.

Tweet of the day thanks for that humor! — Alex Morgan (@alexmorgan13) 25 novembre 2017

«Bien joué Monsieur!» a répondu @Martin_Rich_91.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.