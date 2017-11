Une femme récolte plus de 300 000$ pour un sans-abri qui lui a remis son dernier 20$

Après que sa voiture ait manqué d'essence sur une sombre autoroute du New Jersey le mois dernier, Kate McClure s'est stationnée sur l'accotement et a essayé de marcher jusqu'à la station-service la plus près à pied. Mais un sans-abri ne l'a pas laissé aller loin, lui disant de se rasseoir dans son auto et de barrer les portes, y allant à sa place.

McClure a affirmé que l'homme, Johnny, a dépensé son dernier 20$ sur une canisse d'essence pour elle. Maintenant, elle essaie de l'aider à se remettre sur ses pieds.