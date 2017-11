Le Rouge et Or s'incline devant les Mustangs à la Coupe Vanier

Les Mustangs de l'Université Western ont mis fin à une disette de 23 ans sans championnat canadien, en défaisant le Rouge et Or de l'Université Laval 39-17, samedi, dans le cadre du match de la Coupe Vanier présenté au Tims Hortons Field.

Les Mustangs ont remporté la septième coupe Vanier de leur histoire. Le Rouge et Or domine les universités canadiennes avec neuf titres.

Il s'agissait de la première coupe Vanier de Greg Marshall à titre d'entraîneur-chef. Il l'avait gagnée à deux reprises à titre d'adjoint chez les Mustangs en 1989 et 1994.

Le porteur de ballon Cedric Joseph a inscrit deux touchés et le quart Chris Merchant a réussi deux majeurs au sol pour aider les Mustangs à conclure la saison avec une fiche parfaite de 12-0. Le receveur Cole Majoros a réussi l'autre touché des vainqueurs.

Le Rouge et Or (10-2), qui avait été couronné en 2016, possédait la meilleure défensive du Canada, mais elle n'a rien pu faire contre la meilleure attaque du pays, cette de leurs adversaires.

Merchant a bien varié les jeux dès le début de la rencontre, repérant Joseph pour un gain de 17 verges avant d'effectuer une passe de 28 verges à Majoros. Le quart a lui-même complété le travail en parcourant 13 verges pour un majeur à 11:28 du premier quart.

Les Mustangs ont ajouté à leur avance au deuxième quart, quand Joseph a franchi la ligne des buts à la suite d'une course de 12 verges. Il s'agissait de la quatrième course lors de cette séquence de neuf jeux et 82 verges.

Tard au deuxième quart, la défensive des Mustangs a ouvert la porte au Rouge et Or en raison de deux pénalités de rudesse, dont une violente de Jesse McNair aux dépens de Marc-Antoine Pivin.

Deux jeux plus tard, le Rouge et Or a réduit l'écart quand Hugo Richard a lancé une passe de touché de 28 verges dans les mains de Benoit Gagnon-Brousseau. Après un simple sur un placement raté de Marc Liegghio, les Mustangs sont rentrés au vestiaire à la demie avec une avance de 16-7.

Le Rouge et Or a repris le ballon au début du troisième quart, mais après trois essais ratés, Merchant a conjugué ses efforts à ceux de Majoros pour un long jeu de 32 verges qui a mis la table pour une course de six verges de Joseph. Les Mustangs ont pris les devants 25-7 sur cette séquence.

Les hommes de Glen Constantin ont obtenu une belle occasion en fin de troisième quart, mais Henry Chadrick a échappé une passe dans la zone des buts. David Côté a malgré tout réussi un placement de 34 pour permettre à son équipe de s'approcher.

Dès la première séquence à l'attaque des Mustangs au quatrième quart, Majoros a capté une autre passe pour des gains de 32 verges et son touché à mis le match hors de portée.

Merchant a semé l'hystérie chez les partisans des Mustangs quelques minutes plus tard, en franchissant la ligne des buts sur 10 verges.

Les Mustangs s'étaient inclinés contre le Rouge et Or lors de leur dernier duel à la Coupe Vanier, en 2008. Constantin avait mené son équipe vers un gain de 44-21 à Hamilton.