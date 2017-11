Le (chaud!) calendrier 2018 des rameurs de Warwick a un objectif fort louable

Les Warwick Rowers sont de retour avec un calendrier encore plus chaud souhaitant qu'il fasse avancer davantage le «mouvement social mondial» qu'ils ont lancé il y a presque une décennie.

L'édition 2018 montre les rameurs, des étudiants de l'Université de Warwick en Angleterre, posant au naturel dans des domaines ressemblant à des palais royaux en Espagne et au Royaume-Uni. Les gars ont commencé à se déshabiller pour le projet en 2009 pour recueillir des fonds pour de l'équipement, mais même si leur premiers efforts étaient moins osés, leur calendrier a trouvé son audience: les gays.

Une fois que les rameurs ont compris qui étaient leurs plus fervents admirateurs, ils ont décidé de re-concevoir leur mission. Depuis 2012, les profits de la vente du calendrier ont été donnés à Sport Allies, une organisation britannique visant à combattre l'homophobie et les préjugés de genre dans les sports d'équipe. Les éditions récentes du calendrier ont amassé plus de 300 000$ et sont vendus dans 77 pays.