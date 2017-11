Le CH ne va pas bien... et Claude Legault pète sa coche!

Le Canadien de Montréal vit des temps difficiles et les amateurs s'en ressentent, surtout avec la grisaille de novembre qui est bien installée sur nos têtes. Alors quand on leur demande qu'est-ce qu'ils pensent de leur club chouchou et de leurs dirigeants, certains fans sont rapides pour demander la tête du directeur général. Claude Legault, lui, ne s'est pas gêné pour s'adresser à la tête dirigeante du club, Geoff Molson.

C'est en entrevue avec la chroniqueuse du 98,5 fm, Catherine Beauchamp, sur le tapis rouge de Junior Majeur que l'acteur en a profité pour vider son fiel.

«J'avais confiance en ce gars-là (Marc Bergevin, dg du CH), mais les moves qu'il fait depuis un an et demi, il a perdu cinq des six défenseurs de son alignement régulier, il n'a pas signé Markov, un gars qui a passé toute sa vie icitte, il l'a laissé partir comme un malpropre. Radulov, on l'avait le gars qui marquait des buts, qui était capable de faire des passes, il l'a laissé partir aussi! Il a tout mis son argent sur une christie de paire de pads!»

«Molson, il s'est nommé président. Avant, il en nommait un. Il devrait lâcher ça parce qu'il ne connaît rien là-dedans. (...) Va gérer ta bière pis tes immeubles que t'achètes partout. Crisse, c'est pas tes affaires le hockey!»

Ouf!