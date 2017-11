Les 5 coups de coeur de Christian Bégin au Salon des métiers d'art 

Vous n'avez toujours pas d'idée de cadeaux pour vos proches? Parfait prétexte pour passer au Salon des métiers d'art de Montréal qui se déroule du 7 au 17 décembre à la Place Bonaventure. Et comme Christian Bégin est le nouveau porte-parole du rendez-vous annuel, on a pensé présenté ses cinq exposants préférés parmi les quelque 400 qui seront sur place.

Au menu : créations de mode, bijoux, objets décoratifs et design, jouets et vêtements pour enfants et accessoires pour la table. Le pavillon des saveurs vous fera découvrir tant qu'à lui produits fins du terroir, et vous permettra de mettre la maint sur le parfait cadeau d'hôtesse.

Baltic Club

La compagnie montréalaise Baltic Club fait dans la papeterie moderne. Calendriers, cahiers de notes, porte-documents aux designs originaux et épurés. Elle produit également illustrations, cadres et objets décoratifs.

Okopo

Un petit nouveau au Salon. Okopo conçoit et fabrique des œuvres utilitaires, objets d'art et de design, mobilier et luminaires singuliers. Ça sort vraiment de l'ordinaire.

Parceline céramique

Une fine porcelaine aux motifs délicats et aux airs minimalistes. On retrouve dans la collection de Parceline céramique services à thé, services à déjeuner, services à expresso, gobelets à thé, mains de sel, pots à épices, arrosoirs, pichets, tasses à café, théières, vases, salières et poivrières.

Louve Montréal

Inspirée par la chaleur du bois et du cuir, la créatrice Virginie Turcot-Lamarre confectionne des bijoux à partir de matières récupérées, qu'elle allie pour créer des pièces hybrides, des bijoux épurés qui s'imposent par leur audace et leur caractère. Vous pourrez découvrir le tout pour la première fois au Salon des métiers d'arts de Montréal cette année.

Atelier 49

La fourrure recyclée est au coeur du travail de la styliste Corinne Gandolfi. Elle la mélange avec de la laine, du cuir et fabrique dans les Laurentides chapeaux, accessoires, bijoux et objets décoratifs. À découvrir.

