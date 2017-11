Comment avoir une peau au top pour les Fêtes?

La fin d'année est souvent synonyme de surmenage et de course folle. Résultat(s)? Ces cernes noirs XXL qui encadrent notre regard éteint, ces boutons qui font irruption, et ces ridules qui se frayent un sillon plus marqué. Le parfait cocktail pour nous donner envie de nous enfoncer au fin fond de notre tuque pour une période indéterminée.

Nous l'équipe Bien-être, on a décidé de prendre le taureau par les cornes et foncer tester ces soins qui ont pour vocation de booster notre collagène - et notre moral par la même occasion. Au top pour le temps des Fêtes? Ce ne sera pas une question, mais bien une affirmation!

Plein feu sur ces soins non invasifs auxquels nous avons prêté notre plastique. On vous dit tout sans détour.

Un nettoyage de peau minutieux et un traitement des yeux anti-âge au SPA de l'hôtel William Gray

Il y a des moments dans la vie où il faut preuve... d'humilité. Attendue pour un soin qui te booste la peau, la spécialiste des lieux t'invective pour te dire que « ça se ne peut pas... tous ces comédons sur cette belle face ». Résultat des courses? Pas de soin sur une peau qui n'est pas prête à les recevoir. Des pores bouchés = une peau qui ne respire pas, ou mal.

Au programme?

La bonne vieille méthode de l'extraction manuelle est certainement la plus efficace. Après un léger exfoliant en règle, la pro s'attaque aux disgracieux envahisseurs de notre derme qui ne feront pas un pli. Pour apaiser la peau échauffée, l'application d'un masque doux suivi de patchs pour les yeux de la marque Intraceuticals font l'effet d'une cure de jouvence.

Verdict?

Les ridules autour des yeux sont clairement estompées, la peau nettoyée semble éclaircie et instantanément plus lumineuse. Le moins? On repart le visage un peu rougi et marqué, c'est le prix à payer. Morale de l'histoire? Les exfoliations maison ne suffisent pas, il est recommandé de se payer un nettoyage de peau par une pro tous les 3 à 4 mois.

Traitement des yeux anti-âge, 15 min: 30$. Extraction profonde, 15 min, 30$

Le soin d'endermologie chez Dermalounge

Ce soin non invasif peut se décliner en séance de 20 minutes ou 40 minutes. Préparez-vous à vous détendre, ici aucune douleur au programme, mais bien que de la détente! La machine présente un embout - sorte de clapet - qui va venir aspirer la peau préalablement démaquillée en la pinçant légèrement. On s'en remet les yeux fermés aux mains des pros du fameux centre de beauté Dermalounge - réputé pour son sérieux.

Au programme?

Toutes les zones du visage y passeront selon vos besoins. Les impressions ressenties varient au gré des parties du visage traitées. Le cou est la partie la moins agréable, le reste - contour des yeux, bouche, visage complet - est une partie de plaisir. Le but du jeu est de stimuler les fibroblastes qui sont les cellules qui sécrètent *le collagène pour le maintien et la fermeté, *l'élastine pour la souplesse et *l'acide hyaluronique pour le volume et l'hydratation.

Verdict?

Tout de suite après avoir terminé le profil droit, j'ai testé les la partie traitée et l'autre (non traitée) et au toucher la peau paraît instantanément plus dense. Après les 40 min que dure la séance, ma peau paraissait à la fois plus lisse et plus dense. L'effet est durable. On recommande de répéter l'opération en au cours de plusieurs séances. À déterminer avec Emilie Ruccia - la spécialiste - selon l'état de votre épiderme. Cette méthode n'est aucunement invasive et pourrait même se pratiquer toutes les semaines, c'est dire. Le moins? La peau peut rougir dans l'heure qui suit la séance. On évite de sortir ou de boire du vin rouge après le soin. Un soin qui vous promet une peau assurément plus en beauté!

Soin classique : Hommes et Femmes 30 min 105$; 40 min 140 $

Facial signature Dermalogica

On était déjà fan des produits Dermalogica sans agents irritants ou comédogènes, alors quand est venu le temps de tester leur soin entièrement conçu avec la gamme visage de la marque américaine, on s'est complètement abandonné dans leurs mains.

Au programme?

Toujours un diagnostic d'abord. On commence par un face-maping et on se découvre une sécheresse insoupçonnée dans certaines zones du visage. Mais ça va se régler en deux temps, trois mouvements. On part la vapeur pour ouvrir nos pores. On procède à un double nettoyage avec le precleanse (pré-nettoyant), puis avec le daily microfoliant (notre exfoliant doux préféré sur le marché - à base d'enzyme de riz). On masse le visage tout en appliquant un sérum avant de soumettre notre peau à des microcourants galvaniques afin de faire pénétrer le produit en profondeur, puis on hydrate.

Si vous êtes comme nous, le changement de température et le stress pré-fête a creusé vos cernes. La spécialiste avait une petite surprise pour nous : elle a appliqué le Stress positif raffermissant yeux avant d'apposer un masque caoutchoutée (qui n'est disponible à la vente) fait de terre de diatomées, sulfate de calcium et algine couvrant tous les yeux. Quoique étrangement un peu lourd sur les yeux, c'est frais donc efficace pour les poches, et rafermit la peau pour définir le contour de l'oeil.

Verdict?

Après le traitement, la peau est parfaitement nourrie et apparaît plus claire et plus ferme. C'est comme si on avait regagné des heures de sommeil. Maintenant le plus gros danger, c'est de sortir de là sans partir avec tous leurs produits. D'autant plus qu'après votre soin, l'esthéticienne qui s'est occupée de votre visage vous proposera une routine de soin adaptée à vos besoins. On est prêt à parier que vous ne réussirez pas à partir les mains vides.

Facial : 95$ / Microdermabrasion : 130$ / Correction de microzone de 20 minutes : 30$

Cure microdermabrasion chez Epiderma

Parfois quand on a négligé notre peau pendant trop longtemps, il faut ce qu'il faut : une bonne cure pour la revitaliser. Si Epiderma a longtemps été associé à l'épilation au laser, c'est avant tout une clinique de soins médico-esthétique avec une expertise développée depuis plus de 15 ans. Alors on n'avait pas peur du tout de leur confier notre peau.

Au programme?

Un premier rendez-vous pour évaluer les besoins de notre épiderme avec soin. Même si la peau se porte bien, qu'elle n'est pas acnéique, on nous prescrit une cure de microdermabration - une exfoliation en profondeur pour éliminer les cellules superficielles de la couche cornée, soit les cellules mortes - en quatre séances pour faire peau neuve (littéralement).

Une aurait pu suffire, mais une cure aura son effet pour au moins six mois, voire plus qu'un an si on prend bien soin de notre peau après les traitements.

Pour ne pas non plus agresser notre peau, on espacera nos rencontres aux deux semaines, voire plus et évieront de s'exfolier à la maison pendant toute la durée de la cure.

Chez Epiderma, la microdermabrasion est effectuée avec des microcristaux de bicarbonate de sodium. L'esthéticienne passera son appareil sur votre visage deux fois puis se concentrera sur les zones que vous voulez raffermir (taches, cicatrices, pores dilatés ou ridules apparentes), même les cernes, à notre grand étonnement. On nettoie bien sûr avant puis appaise la peau ensuite avec un masque à la boue thermale.

Il se peut en cours de traitement que votre cure soit révisée pour le bien de votre peau. Ça a été notre cas. Avec les changements de saison, il se peut que des boutons que votre peau réagisse avec une poussée de boutons. On ne viendra pas gratter pour éviter de virer en champs de fraise. On fera plutôt un peeling salicylique pour atténuer leur apparence et unifier par le fait même le teint.

Verdict?

Immédiatement après le traitement, on note des rougeurs qui disparraissent quelques heures plus tard. Le plein effet de la microdermabrasion, lui, on le voit environ une semaine plus tard. La peau est lisse, plus souple et semble en pleine santé. Imaginez donc l'apparence de celle-ci après quatre traitements. Notre entourage n'a pas arrêté de nous répéter que notre peau était parfaite, qu'on avait l'air en pleine forme (malgré les heures de sommeil qui nous manquait). On recommande!

471,64$ taxes incluses pour 4 microdermabrasions

Peel freeze chez Clinique Skins

Obtenir une mine de star en 1h30, oui c'est possible. Les cliniques Skins ont mis sur pied un traitement ultra complet dit VIP servant à donner un éclat au visage qui peut durer jusqu'à deux semaines. VIP pourquoi? Parce que quelques célébrités québécoises telles que Maripier Morin, Jean-Philippe Dion, Valérie Roberts, Angéla Price (la femme de Carey du CH), et Mylène St-Sauveur en sont des adeptes juste avant les tapis rouges.

Au programme?

Les deux gros morceaux du Peel Freeze sont le peeling à l'acide glycolique qui vient enlever toutes les cellules mortes et préparer la peau à absorber tous les soins nourrissants puis un Venus freeze, une technologie qui emploie à la fois radiofréquence multipolaire et champs magnétiques pulsés, stimulant la production de collagène et permettant le resserrement des pores.

L'esthéticienne qui a créé le soin, Jenny, fait d'abord une évaluation complète de l'épiderme, puis détermine quel pourcentage d'acide contiendra le peeling. Plus les dommages sont visibles, plus ça grimpe. Elle procède ensuite au nettoyage, puis s'assure que les pores soient bien ouverts en passant des serviettes chaudes sur le visage.

Elle enchaîne avec le fameux peeling en étendant l'acide glycolique sur le visage tout en évitant le contour des yeux. Ça picote un peu, mais rien de bien désagréable. En moins de cinq minutes, l'acide vient «brûler» la première couche de la peau. Au revoir imperfections et aspect terne.

On se cache ensuite les cheveux, se bouche les oreilles et ferme les yeux. Jenny étend une gelée sur le visage pour passer au Venus Freeze. Le traitement toujours dans la gamme du non-invasif ressemble à une échographie, mais avec de la chaleur en plus. L'outil peut parfois devenir pas mal chaud, mais Jenny - s'assure que la température du visage ne monte pas trop. Après tout, personne n'est venu ici pour griller.

Puis vient le temps de l'hydratation pour apaiser la peau un peu. On appose sur le visage un sérum, puis un masque en feuille à base de collagène qu'on laisse reposer 20 minutes. On conclut avec un massage du visage avec une huile ultra hydratante.

Verdict?

Bonne nouvelle : vous n'avez pas à annuler votre réservation au restaurant prévue le soir même. Le traitement, quoiqu'étoffé et complet, ne défigure pas. On ne note aucune enflure. Quelques petites et rares rougeurs peuvent apparaître, mais s'effacent rapido.

Le visage, lui, est super hydraté, les pores sont plus serrés, donnant une apparence de peau ultra lisse, repulpée, en pleine santé. L'épiderme reluit un peu à cause de l'hydratation intense à base d'huile, mais rien qu'une poudre matifiante ne peut cacher (si vous devez passer devant la caméra, par exemple).

250$

