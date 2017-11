Virginie Fortin fera «Du bruit dans le cosmos»

Nouveau jalon important dans la carrière de Virginie Fortin : la jeune humoriste dévoilait jeudi les couleurs de son premier one woman show, titré Du bruit dans le cosmos.

Après sa victoire à En route vers mon premier gala, en 2013, 75 représentations du spectacle conjoint avec Mariana Mazza, Mazza-Fortin, de nombreux sketchs et personnages dans SNL Québec et Le nouveau show, un rôle principal dans Trop, qui lui a valu une nomination au dernier Gala des Prix Gémeaux, une implication active dans le Festival Mobilo Aquafest, une nomination dans la catégorie «Numéro de l'année» au prochain Gala les Olivier, et combien d'autres projets stimulants, Virginie Fortin est mûre pour un nouveau défi, celui de partir en tournée en solo.

Avec une carte de visite ayant pour nom Du bruit dans le cosmos, l'artiste dévoile son style, qu'elle définit comme étant à la fois «existentialiste et drôle», «philosophique et niaiseux». Aux yeux de Virginie Fortin, Du bruit dans le cosmos, c'est «une nébuleuse de blagues», une «invitation à observer la réalité terrienne d'un peu plus haut que la stratosphère». Intriguant!

Virginie Fortin rodera d'abord le contenu de Du bruit dans le cosmos jusqu'à la fin janvier, au Théâtre Ste-Catherine, à Montréal, puis prendra la route à compter du début mars. Sa rentrée montréalaise aura lieu les 6 et 7 novembre 2018, au Théâtre Outremont. À Québec, elle se produira beaucoup plus tôt, soit le 23 mai, au Théâtre Petit Champlain.

C'est l'agence de spectacles Juste pour rire qui est derrière Du bruit dans le cosmos, et qui chapeaute également les tournées de Jean-Marc Parent, Jérémy Demay, Joël Legendre, Laurent Paquin et Julien Tremblay, lesquelles n'ont pas été affectées par le scandale touchant Gilbert Rozon.

Pour «atterrir» avec Virginie Fortin dans une salle près de chez vous, suffit de consulter son site officiel, où sont inscrites toutes ses dates de prestations.

Sinon, entre autres actualités, Virginie Fortin prendra part à l'édition spéciale de SNL Québec avec Magalie Lépine-Blondeau, à Radio-Canada, le 6 janvier, et sera du gala de clôture du Dr. Mobilo Aquafest, le 14 avril.

À voir également :