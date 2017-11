Pas de hockey, pas de patinage artistique, pas de sonneries de cellulaires. Que du plaisir comme dans le bon vieux temps!

Le ministère fédéral du Patrimoine a dévoilé mercredi la programmation de la patinoire qui est présentement installée sur les pelouses du parlement, à Ottawa, pour le 150e anniversaire de la fédération canadienne. La patinoire sera équipée d'un système de refroidissement, de bandes et de gradins.

Cet aménagement fait partie d'un programme de 5,6 millions $ qui prévoit aussi un concours visant à inviter à Ottawa 32 équipes de hockey pee-wee du pays pour un tournoi qui sera disputé après Noël.

Mais hormis ce tournoi de hockey et quelques autres événements spéciaux, il sera interdit de jouer au hockey sur cette patinoire. La liste des interdictions prévoit aussi qu'on ne pourra pas non plus manger, «jouer à la tag» ou courser, mais aussi porter un enfant sur ses épaules ou même se bagarrer. Le port du casque n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé. On ne pourra circuler sur la patinoire en bottes, mais on pourra le faire en marchette ou en fauteuil roulant.

La patinoire sera ouverte à compter de 9 h le jeudi 7 décembre, jusqu'au 31. L'entrée sera gratuite, mais il faudra réserver au préalable sa plage horaire de 45 minutes.

Le 10 décembre, l'organisme Patinage Canada tiendra 17 activités dans des villes d'un bout à l'autre du pays. Des patins seront même disponibles à chacune de ces activités, permettant ainsi aux enfants qui n'en ont pas d'y participer. Des centaines de communautés partout au pays prendront également part à cette «Journée du patinage de Canada 150».

