Les billets de la Formule E en vente... au centre-ville

La compagnie evenko a mis en vente les billets pour l'édition 2018 de la Formule électrique. Malgré l'incertitude concernant le site de la course, l'entreprise vend des sièges pour le site du centre-ville.

Le tracé choisi pour la première édition de la course de Formule E a fait rager bien des résidents et des commerçants. En campagne électorale, la nouvelle mairesse Valérie Plante avait promis de déménager la course sur le circuit Gilles-Villeneuve, mais la piste sera en travaux l'été prochain après la course de Formule 1.

La Ville étudie toujours les solutions. N'empêche, evenko, chargée de la promotion de l'événement, a d'ores et déjà mis les billets en vente pour le même site, qui emprunte la rue Viger et le boulevard René-Lévesque.

Mme Plante a appris la nouvelle mercredi lors de la première réunion du conseil d'arrondissement de Ville-Marie.

«J'étais surprise d'apprendre en conseil d'arrondissement que les billets sont en vente. C'est pour ça qu'on va rencontrer "Montréal c'est électrique"», affirme la mairesse.

«Montréal c'est électrique» (MCE) est l'organisme sans but lucratif créé par la Ville sous l'administration Coderre pour organiser la course de voitures électriques. C'est MCE qui a octroyé le contrat à evenko.

La rencontre devrait avoir lieu la semaine prochaine.

Jeudi, devant le tollé soulevé par l'affaire, evenko a retiré de son site la possibilité de commander des billets pour la Formule E.

Par ailleurs, selon Le Journal de Montréal, le président de MCE a confirmé que c'est le bureau du maire Coderre qui a décidé de cacher le nombre de billets vendus pour l'édition 2017 de la course. Les chiffres ont finalement été dévoilés à quelques jours des élections du 5 novembre. On a alors appris qu'au moins 20 000 billets ont été donnés sur les 45 000 entrées enregistrées.