Jay Du Temple voudra «Bien faire» dans son premier one man show

Jay Du Temple ne sera pas longtemps nostalgique du soleil de Bali lorsque se terminera l'aventure Occupation double.

Car, dès qu'il sera rentré au Québec, l'humoriste reprendra sa tournée Moyen Tour – il sera d'ailleurs au Vieux Bureau de Poste de Saint-Romuald aussi rapidement que le 7 décembre – et, en juin, il lancera officiellement son premier one man show, intitulé Bien faire.

C'est d'ailleurs avec un rendez-vous très symbolique qu'il amorcera ce nouveau chapitre de sa carrière, puisque la série de représentations de Bien faire débutera le 21 juin 2018, à l'Étoile du Quartier Dix30, à Brossard.

C'est là que, 10 ans auparavant, Jay Du Temple offrait sa première prestation de stand up, lors de sa remise de diplômes d'études secondaires, en juin 2008! Ce premier contact avec l'humour avait été déterminant pour l'adolescent d'alors, qui a ensuite choisi de s'orienter avec succès dans ce domaine. En 2013, il graduait de l'École nationale de l'humour.

À travers maints engagements à gauche et à droite, sur diverses plateformes – il écrit sur Urbania, a animé Urbart sur MAtv, a joué dans Like-Moi!, est chroniqueur à Code F et Code G, à VRAK et, bien sûr, est le visage officiel de la résurrection d'Occupation double, sur V - Jay Du Temple a profité de multiples occasions d'acquérir de l'expérience sur scène, notamment à Zoofest et en première partie des spectacles d'Adib Alkhalidey.

En 2016, il s'investissait dans un Mini Tour, une mini-tournée présentée à guichets fermés, qu'il a finalement étirée plus longuement que prévu pour répondre à la demande. Cet automne, il enchaînait avec son Moyen tour, qui constitue ni plus, ni moins que le rodage de son one man show, Bien faire. Le Métropolis (devenu depuis le MTelus) affichait d'ailleurs complet en septembre, lors de la première du Moyen tour.

Le jeune homme produit lui-même toutes ses activités en salle, avec sa sœur, Laurie Du Temple-Quirion, qui est également sa gérante. «Bien faire pour vous. Bien fait, juste pour vous», clame Du Temple sur son site internet à propos de son premier solo complet.

Jay Du Temple proposera son Moyen tour jusqu'au 8 juin. D'ici là, plusieurs villes figurent à son itinéraire, dont Montréal (au Lion d'Or) les 29 décembre, 18, 19 et 20 janvier, 15, 16 et 17 février, et 15, 16 et 17 mars, et Québec (au Théâtre du Petit Champlain, à l'Impérial et au Centre d'art La Chapelle) les 5 et 6 janvier, les 9 et 10 mars et le 13 avril.

Après quoi il poursuivra dans le sillage de Bien faire, qui le mènera dans toute la province au moins jusqu'au début 2019. Avec Bien faire, Jay Du Temple s'arrêtera à Montréal, au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, le 10 octobre 2018, et à Québec, à la Salle Albert-Rousseau, le 19 décembre 2018. Plus d'informations ainsi que les billets sont disponibles sur son site web.

