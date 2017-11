Les expositions à voir à Montréal ce week-end

Des quatre coins de la ville, voici un tour d'horizon des expositions à ne pas manquer ce week-end, à Montréal. Suivez le guide!

Tohu-bohu au pays des contes

En famille ou entre amis, partez découvrir l'univers des fables merveilleuses qui ont habité vos imaginaires d'enfant. Du Petit Chaperon rouge à Hansel et Gretel, en passant par Jacques et le haricot magique, La Petite Sirène et Cendrillon, les récits sont réinterprétés dans un espace immersif. Ainsi, les jeunes visiteurs pourront mettre leur grain de sel dans une histoire rocambolesque où la fée Carabosse continue de jeter ses mauvais sorts.

Au Musée McCord, jusqu'au 18 mars 2018.

Mondes oniriques

Troisième volet de Sensory Stories, l'expo invite les curieux au cœur d'un voyage composé d'une réalité virtuelle. Puisant dans le monde des rêves, des cauchemars, des souvenirs et autres univers fantaisistes, l'expérience offre un voyage dans lequel se mélangent intelligence artificielle, réalité sensorielle et reconnaissance faciale.

Au Centre Phi, jusqu'au 16 décembre.

L'armée de laine Wool War One

La touchante installation Wool War One compte 780 petits soldats de laine de 15 cm en uniformes de la Première Guerre mondiale tricotés par mille mains bénévoles des quatre coins du monde. L'ensemble, qui évoque la fragilité des soldats et la boucherie humaine de 14-18, est le résultat d'un appel lancé sur Internet par la plasticienne autodidacte française Délit Maille.

Au Musée des beaux-arts de Montréal, jusqu'au 7 janvier 2018.

Visages

Organisée par le Red Bull Music Academy (RBMA), la galerie est composée des magnifiques clichés du célèbre photographe Naskademini. Ils représentent des portraits inédits en noir et blanc de personnalités montréalaises qui se sont illustrées au cours de leur carrière respective. On y retrouve une flopée d'individus d'origines diverses, tels le musicien Christian Pronovost, la journaliste et animatrice Marie-Joëlle Parent, le restaurateur Paul Desbaillets, le DJ Poirier ou le concepteur architectural Zébulon Perron.

Au September Surf, du 23 au 26 novembre.

Ici a été fondé Montréal

En cette année du 375e de Montréal, un tour aux origines de la métropole s'impose. Si vous n'y êtes pas encore allé, courez au nouveau pavillon du musée Pointe-à-Callière qui abrite le Fort de Ville-Marie, lieu fondateur de la citée. Le parcours, sur un plancher de verre surplombant des vestiges, révèle, entre autres, des traces d'un foyer amérindien, la cave d'un bâtiment, les palissades du fort et une section du mur en pierre du château de Callière.

Au Musée Pointe-à-Callière, exposition permanente.

Expo extra!

Les artéfacts, issus des collections du Centre d'histoire de Montréal, et la scénographie, à la fois ludique et inventive, proposent dans l'ambiance colorée des années 1960 une virée au temps emblématique d'Expo 67, pavillons compris. Occasion pour les 50 ans de l'événement de redonner vie à l'une des manifestations les plus marquantes de l'histoire du 20e siècle pour notre nation.

Au Centre d'histoire de Montréal, jusqu'au 2 septembre 2018.

