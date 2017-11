Coeur de pirate s'éclate avec sa ligne de lunettes chez BonLook

Après avoir collaboré avec Maripier Morin, Sarah-Jeanne Labrosse et Milk & Bone, le lunettier montréalais BonLook s'associe avec l'auteure-compositrice-interprète Coeur de pirate pour une collection de lunettes très nineties.

«Toute ma vie, j'ai porté des lunettes vraiment laides. C'est pour ça que j'étais contente de collaborer avec BonLook, révèle d'emblée l'artiste. Pour la ligne, je me suis inspirée des lunettes de mes parents, des années 90 et de ceux qui à cette époque n'avaient pas peur de porter des lunettes même si ce n'était pas tant à la mode. Je voulais des lunettes statement.»

La collection compte deux modèles de montures - de vue (Romy) et solaire (Poppy) - déclinés en quelques variantes de couleur. Marine foncée, rose doré et bronze pour la très tendance lunette de vue métallique aux branches en acétates et à la forme arrondie. «Dépendamment de ton teint, la couleur du métal vient se fondre dans la peau», se réjouit Coeur de pirate.

Côté solaire, on a droit à du tortoise marine, noir et or ou un modèle très funky pêche orné de brillants avec des verres rosacés pour voir la vie en rose. Pour la toute première fois, BonLook offrira la possibilité d'ajouter une prescription à ses verres teintés.

«Le métal revient en force, surtout l'alliage acétate et métal. On mise sur les lunettes qui font un peu bijou. On ne veut pas que ça soit boring, résume l'acheteur planificateur chez BonLook David-Marc Bouchard. (Dans le cas de Coeur de pirate), on voulait aussi que ça soit un peu rétro.»

La Romy et la Poppy seront disponibles en ligne et en boutique dès le 5 décembre au coût de 145$.

BonLook qui a récemment ouvert sa 15e boutique a aussi lancé cette semaine une collection de lunettes pour elle et lui mettant en vedette différentes personnalités torontoises. Quatre arrondissements, quatre ADN différents, quatre montures uniques.

Elle est disponible en ligne et en magasin depuis le mardi 21 novembre.

