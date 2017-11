Ces ambulanciers ont emmené leur patiente voir la mer pour la dernière fois

Certains gestes marquent à tout jamais. Une malade, qui était sur le point d'être ré-admise dans unité de soins palliatifs, a indiqué aux ambulanciers à quel point elle aimerait à nouveau pouvoir aller à la plage. Ni une ni deux, les ambulanciers ont demandé l'autorisation à leurs supérieurs avant de faire un petit détour.

Danielle et Graeme ont conduit jusqu'à Hervey Bay, une plage au nord de Brisbane, en Australie. Ils ont déplacé le brancard sur lequel se trouvait la patiente et l'ont amenée sur une petite colline surplombant la plage et la mer. Sur cette photo publiée sur Facebook, on peut découvrir l'ambulancier Graeme Cooper au côtés de la malade.

"Des larmes ont été versées et la patiente était très contente", dit le texte qui accompagne l'image. "Parfois, il ne s'agit plus de médicaments, de formation ou de compétences, parfois vous avez juste besoin d'empathie pour faire la différence" ajoute les administrateurs de la page Facebook.

En une dizaine d'heures, l'anecdote a reçu plus de 33 000 interactions sur le réseau social dont plus de 20 000 "J'aime". La publication a aussi été partagée près de 10 000 fois.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

