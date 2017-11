Le chanteur Amir au Québec pour le Festival Sefarad de Montréal

Pour la première fois au Québec, le chanteur franco-israélien Amir offrira un concert dans le cadre du Festival Sefarad de Montréal (FSM) qui se déroulera du 25 novembre au 7 décembre prochain.

Révélé en 2013 dans l'émission The Voice, l'équivalent en France de La Voix, Amir a également participé au célèbre concours de l'Eurovision 2016, où il s'est classé en 6e position avec le titre pop J'ai cherché, tiré de son deuxième disque Au cœur de moi. Il sera à Montréal le 27 novembre à l'Olympia pour un spectacle où le chanteur de 33 ans viendra interpréter les titres de son nouvel album Addictions.

Outre Amir, le festival accueillera le Comédie Club avec le trio d'humoristes Neev, Eddy King et Reda Saoui. On compte aussi sur les présences du multi-instrumentaliste Adam Ben Ezra et de Susana Behad. La chanteuse d'origine cubano-turque sera accompagnée sur scène des guitaristes Josée Luis de la Paz et Samuel Bonnet.

