22 idées de cadeaux de Noël «pas plate» à moins de 20$

Bruine d'ambiance Cèdre & lavande de Maison Lavande

La renommée de la compagnie basée à Saint-Eustache et de ses produits parfumés n'est plus à faire! On adore leur tout nouveau parfum cèdre et lavande sucrée à la baie de genévrier, embelli de zeste de citron, de bergamote et de menthe avec de réconfortantes touches de bois.

14,95$