Varadero en solo avec un enfant

Station balnéaire la plus populaire de Cuba, Varadero a de quoi satisfaire tous les types de vacanciers. En famille, le choix de l'hôtel s'avère particulièrement important. Privilégier les établissements où l'on trouve des clubs pour enfants et ados ainsi que des activités variées évitent de devoir jouer les G.O... et d'être vraiment en vacances!

Si la destination a subi quelques dommages suite au passage fracassant d'Irma, aujourd'hui, on arrive à oublier les images d'horreur diffusées en boucle les jours suivant la tempête. On constate bien quelques traces du passage de l'ouragan ici et là – arbres déracinés et travaux de restauration – mais rien pour gâcher ses vacances. À certains endroits, la plage est même plus grande qu'avant Irma!

Au banc d'essais

Nous avons testé un forfait de Transat de la Collection Parent solo, qui offre plusieurs avantages aux voyageurs monoparentaux.

Le gros plus: des tarifs réduits pour les enfants de moins de 13 ans et, parfois même, des séjours gratuits pour ces derniers. Comme pour les autres forfaits proposés dans la Collection Famille, les hôtels sélectionnés pour Parents Solo comptent tous un miniclub, de nombreuses piscines ainsi que des activités pour les enfants et les ados. Les voyageurs optant pour cette formule ont également un accès au comptoir d'enregistrement réservé et un embarquement prioritaire.

Au Iberostar Varadero, où nous avons séjourné pendant quatre jours, des jeux d'eau ravissent également les plus petits. Des minidiscos et des spectacles les divertissent aussi tous les soirs, s'ils ont encore de l'énergie. Nous avons particulièrement apprécié les numéros de cirque!

En plus des sports de plage classiques comme le volleyball, des leçons de plongées sont offertes gratuitement en piscine en matinée. Il est ensuite possible de prendre part à une excursion (payante) dans les parages.

Explorer Varadero

Les activités sont souvent si nombreuses dans les hôtels qu'on trouve aisément de quoi occuper la marmaille sans même quitter les lieux. Baignade, tennis, karaoké, ping ping, billard... Avec des enfants plus vieux, on savoure le bonheur de lire côte-à-côte en sirotant cocktails pour l'un, mocktails pour l'autre (en tentant de ne pas inverser les verres, comme c'est arrivé à l'auteure de ces lignes et sa progéniture lors d'un précédent voyage...). Mention spéciale au comptoir à crème glacée à volonté qui se trouvait près du bar de la piscine principale de notre hôtel!

Envie d'explorer sans aller trop loin? Pour découvrir Varadero de manière indépendante, le plus simple est sans doute d'opter pour les autobus «Hop-on Hop-Off» comme on en trouve dans plusieurs villes aux quatre coins de la planète et que plusieurs appellent simplement «autobus rouges» (même s'ils ne sont pas tous de cette couleur). Le billet coûte 5 CUC (environ 6,30$CDN) par personne et est valide toute la journée. Les arrêts se trouvent un peu partout à Varadero et devant certains hôtels (on en trouve un devant le lobby du Iberostar Varadero).

Le marché d'artisanat qui se trouve près de la Calle 15 (15e rue) est l'endroit idéal où dénicher un souvenir. On trouve aussi des centres commerciaux. S'il fait beau, d'autres options s'offrent aussi à vous une fois au centre-ville, comme une promenade en calèche.

Des visites guidées sont également offertes, mais un nombre minimal de participants doit être atteint pour qu'elles aient lieu. Renseignez-vous auprès du représentant à destination de votre voyagiste une fois sur place!

Des excursions pour tous les goûts... et tous les budgets

Si l'envie vous prend de participer à une excursion, plusieurs options s'offrent à vous, mais là encore, certaines sont possibles seulement si un certain nombre de vacanciers en font la demande.

Celle d'une journée à La Havane fait partie des plus populaires. Toutefois, avec la marmaille, pensez-y à deux fois : deux heures de route sont nécessaires pour s'y rendre. Si vous souhaitez à tout prix découvrir ce joyau – la Vieille ville de La Havane et son système de fortifications sont inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1982 – , une possibilité pourrait être le Forfait Duo, qui permet de passer quelques jours dans la capitale et quelques jours à Varadero.

Le Seafari Cayo Blanco Plus, auxquels les enfants de deux ans et plus peuvent participer, entraîne les vacanciers vers une île vierge en catamaran. Plongée en apnée et repas de fruits de mer sont aussi au programme.

Alors, prêt à partir?

L'auteure était l'invitée d'Air Transat.

