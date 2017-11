Une perte de poids considérable pour Jérôme Ferrer!

L'homme d'affaires et chef cuisiner Jérôme Ferrer a perdu 140 livres en un an avec l'aide de son docteur, Dr. Ronald Denis. Ferrer a annoncé la bonne nouvelle sur sa page Facebook personnelle mardi soir avec une photo de lui en compagnie de son docteur.

«Il n'est jamais trop tard pour oser se reprendre en main et demander de l'aide quand on a touché le fond... 1 an déjà... et 140 lb en moins... 🎂 💪🏻 😊 🏋️‍♂️ Malgré les jugements faciles écoutez votre cœur et osez parler, la vie est courte et précieuse ❤️ 🗝 😘» a-t-il écrit sur Facebook.

Après avoir publié ce message, Jérôme Ferrer s'est vu féliciter et encourager par des dizaines de personnes.

« 👏Félicitations à toi, je te souhaite tout le bonheur possible et inimaginable. Prends bien soin de toi. Bises de France», a écrit Sandrine Meleck-Michelin.

«Félicitations Jérôme ! Car Effectivement, on voit à quel point tu es heureux de cette différence de poids. C'est essentiel de prendre soin de soi. Bravo! Un bel exemple!» a commenté Charlotte Laurent.

«Bravo la transformation est spectaculaire! Tu as rajeuni de 10 ans en prime! Ronald est un pro!» a écrit la nutritionniste Isabelle Huot.

C'est toute une transformation pour Monsieur Ferrer, qui semble plus en santé et plus en forme que jamais!

