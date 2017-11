Tentative de meurtre sur le Plateau: Sergei Klenovsky comparaît

Sergei Klenovsky a comparu mercredi à la Cour du Québec pour faire face à des accusations de tentative de meurtre, d'introduction par effraction, d'avoir proféré des menaces et de port d'arme dans un dessein dangereux pour les événements survenus le 30 octobre sur l'avenue Papineau, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Activement recherché par les enquêteurs de la Division Nord du Service de police de la Ville de Montréal, c'est à Edmonton qu'il a été repéré le 16 novembre, grâce à l'information du public. Il a été rapatrié à Montréal mardi pour faire face à la justice mercredi.

Selon le SPVM, vers 1h la nuit du 30 octobre, Sergei Klonovsky et un autre suspect ont sonné à la porte de l'appartement de la victime, un homme de 27 ans. Avant de répondre, se doutant des personnes qui se trouveraient à sa porte, la victime a pris un couteau et a regardé dans l'œil magique, mais il n'a vu personne. L'homme a ouvert la porte et a vu Sergei Klenovsky à sa droite et un autre suspect à sa gauche. Ils ont immédiatement poignardé la victime, qui est tombée en reculant dans son logement.

Les deux suspects ont par la suite fait un pas à l'intérieur de l'appartement. La victime leur a alors montré le couteau qu'il avait en main. Ils ont pris la fuite par les escaliers et sont sortis par la porte d'urgence du côté de l'immeuble.

Le SPVM avance que le mobile du crime serait un triangle amoureux.