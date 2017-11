Plus de Canadiens devraient acheter leurs cadeaux des Fêtes en ligne cette année

Plus de Canadiens que jamais planifient de faire leurs courses des Fêtes en ligne cette année, suggèrent les résultats d'un nouveau sondage publié mercredi.

L'enquête réalisée par Angus Reid pour le compte de FedEx Canada révèle que 65 pour cent des Canadiens interrogés ont l'intention de magasiner en ligne, tandis que 55 pour cent ont dit l'avoir fait l'an dernier.

Six pour cent des répondants ont indiqué avoir l'intention de magasiner en ligne pour la première fois cette année.

Les participants du Canada atlantique et de la Colombie-Britannique (67 pour cent) et de l'Ontario (68 pour cent) étaient les plus susceptibles de faire leurs achats en ligne.

Les habitants de la Saskatchewan, du Québec et de l'Alberta étaient les moins enclins à magasiner sur internet, avec des proportions respectives de 58 pour cent, 61 pour cent et 62 pour cent.

Sans surprise, les répondants de la génération du millénaire, âgés de 18 à 34 ans, sont les plus susceptibles de faire leurs achats des Fêtes en ligne — 80 pour cent d'entre eux ont l'intention de choisir cette méthode. En comparaison, 70 pour cent des membres de la Génération X, qui ont entre 34 et 54 ans, prévoient faire de même, contre près de 50 pour cent des 55 ans et plus.

L'enquête a été menée en ligne entre les 5 et 7 octobre auprès de 1493 adultes canadiens. L'Association de la recherche et de l'intelligence marketing juge qu'il est impossible d'attribuer une marge d'erreur à un sondage réalisé en ligne puisque la méthode d'échantillonnage est non probabiliste.