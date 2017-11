Malia Obama a une nouvelle flamme

Malia Obama, 19 ans, étudie maintenant à l'Université Harvard après une année sabbatique. C'est lors d'un party d'avant-match opposant les équipes des universités Harvard et Yale à cette dernière qu'elle a été photographiée en train d'embrasser un jeune homme samedi. Un observateur a profité du fait qu'il était proche de Malia pour l'enregistrer sur vidéo. De plus, Obama a été photographiée avec une cigarette, ce qui en a fait sourciller plusieurs.

Michelle's definitely not going to be happy about Malia lighting up. 🚬 #malia #barackobama #tmz #michelleobama #obama Une publication partagée par TMZ (@tmz_tv) le 20 Nov. 2017 à 9h59 PST

Le jeune homme a maintenant été identifié, selon Daily Mail. Il s'agit de Rory Farquharson, un autre étudiant d'Harvard. Farquharson est britannique et habite aux États-Unis depuis septembre.

Il a auparavant étudié à Rugby School, une des écoles britanniques les plus prestigieuses où les frais scolaires s'élèvent à plus de 54 000 $ par année. Élève impliqué, Farquharson jouait au rugby et au golf, en plus d'être le président de son école pour l'année 2015-2016. Apparemment, Farquhason était très populaire au secondaire.

Si Malia Obama ne peut empêcher les gens de prendre des vidéos d'elle en public, elle peut au moins compter sur la protection du Secret Service, courtoisie de son papa.