Les célébrités s'engagent pour la libération de Cyntoia Brown, une esclave sexuelle condamnée à perpétuité

Au mieux, 51 ans de prison, au pire, la prison à vie. Voici l'avenir de Cyntoia Brown, 29 ans. Condamnée en 2006 à une peine de perpétuité pour avoir tué un homme qui voulait avoir une relation sexuelle avec elle, la jeune femme est aujourd'hui au centre de l'attention aux États-Unis. Ces dernières 24 heures, plusieurs célébrités se sont mobilisées et demandent sa libération.

Le fait-divers remonte à plus de onze ans, mais l'affaire est longtemps restée confidentielle. Elle a été rendue célèbre grâce au documentaire "Me facing life, Cyontoia's story" réalisé par Daniel Birman et diffusé sur la chaîne américaine PBS en 2011. Mais le 16 novembre dernier, l'histoire de Cyntoia a refait surface dans un reportage de Fox News dans lequel le producteur Daniel Birman raconte sa rencontre avec la jeune détenue.

Des soutiens de poids

Depuis cette nouvelle médiatisation, de nombreuses célébrités témoignent leur soutien et demandent la libération Cyntoia Brown. Cara Delevingne, Kim Kardashian, Rihanna, ou encore Snoop Dogg font partie de ceux qui ont été marqués par l'histoire de cette esclave sexuelle, emprisonnée depuis déjà 13 ans, pour s'être défendue.

Les appels à la libération se multiplient sur le hashtag #FREECYNTOIABROWN. Une pétition a également été lancée et s'adresse au Sénat, à la Chambre des Représentants et à Donald Trump.

Cara Delevingne

The justice system is so backwards!!! This is completely insane #freecyntoiabrown Une publication partagée par Cara Delevingne (@caradelevingne) le 21 Nov. 2017 à 9h52 PST

"Le système judiciaire est tellement arriéré!!! C'est complètement insensé #freecyntoiabrown"

Rihanna

did we somehow change the definition of #JUSTICE along the way?? cause..... Something is horribly wrong when the system enables these rapists and the victim is thrown away for life! To each of you responsible for this child's sentence I hope to God you don't have children, because this could be your daughter being punished for punishing already! #FREECYNTOIABROWN #HowManyMore Une publication partagée par badgalriri (@badgalriri) le 21 Nov. 2017 à 5h12 PST

"Est-ce que quelqu'un a changé la définition du mot #JUSTICE en cours de route?? Parce que..... Il y a quelque chose qui cloche dans le fait de banaliser ce que font ces violeurs et que l'on jette la victime en prison à vie! À vous tous, qui êtes responsables des décisions de justice pour enfants, j'espère devant Dieu que vous n'avez pas d'enfants, parce que cela pourrait être votre fille que l'on punit parce qu'elle a déjà puni! #FREECYNTOIABROWN #HowManyMore"

Kim Kardashian a elle aussi apporté son soutien à Cyntoia Brown sur Twitter:

The system has failed. It's heart breaking to see a young girl sex trafficked then when she has the courage to fight back is jailed for life! We have to do better & do what's right. I've called my attorneys yesterday to see what can be done to fix this. #FreeCyntoiaBrownpic.twitter.com/73y26mLp7u — Kim Kardashian West (@KimKardashian) November 21, 2017

"Le système a échoué. Cela me brise le cœur de voir qu'une jeune femme victime de trafic sexuel et ayant eu le courage de se défendre, soit jetée en prison à vie! Nous devons faire mieux et faire ce qui est juste. J'ai appelé mes avocats hier pour voir ce que l'on pourrait faire pour réparer ça."

La jeune chanteuse d'origine cubaine Lauren Jaurogui s'est également exprimée à ce sujet via son compte Twitter:

#imagine and what the actual fuck kind of justice is this? I wonder if that 43 year old would've been caught if he'd face his life in prison. But alas, he would not. We need to stop punishing and shaming victims, telling them it is their fault is untrue. #FreeCyntoiaBrown NOW. pic.twitter.com/KGFzImQ014 — Lauren Jauregui (@LaurenJauregui) 21 novembre 2017

"Je me demande si cet homme de 43 ans aurait passé sa vie en prison s'il avait été pris sur le fait. Hélas, il ne le fera pas. Nous avons besoin d'arrêter de punir et d'humilier les victimes, leur dire que c'est de leur faute n'est pas vrai. #FreeCyntoiaBrown MAINTENANT."

L'histoire qui les a émue

Toutes ces stars ont été touchées par l'histoire de cette jeune femme, souffrant de problèmes mentaux et du syndrome d'alcoolisme fœtal à cause de l'alcoolisme de sa mère.

Au début de l'année 2004, l'adolescente fugue de chez elle. Elle a 16 ans et rencontre un homme de 24 ans surnommé "Cut-Throat" soit "Coupe-Gorge" en français. Les deux vagabondent d'hôtels en hôtels, partagent désormais une vie commune et consomment de la cocaïne quotidiennement, apprend-on dans le documentaire qui retrace son parcours.

Progressivement, l'homme de 24 ans pousse Cyntoia à se prostituer et à participer à un trafic sexuel. "Il m'a expliqué que certaines personnes étaient nées prostituées, et que j'en étais une, que j'étais une traînée et que personne d'autre que lui ne voudrait de moi. Pour lui, la meilleure chose que je pouvais faire était d'apprendre à être une bonne prostituée", déclarait-elle lors de son procès en 2006.

Alors qu'elle n'a que 16 ans, Cyntoia commence à se prostituer pour rapporter de l'argent à "Coupe-Gorge". Elle devient son esclave sexuelle. Le 5 août 2004, un homme de 43 ans la prend à bord de son véhicule et l'emmène chez lui. Paniquée par le comportement menaçant et le nombre d'armes impressionnant que collectionne cet ancien tireur d'élite à son domicile, Cyntoia Brown ne se sent pas en sécurité. Elle lui propose de faire une sieste, le client refuse et se fait insistant. La jeune femme craint alors pour sa vie et est persuadée que quelque chose va lui arriver. Alors qu'elle est au lit avec lui, Cyntoia sort une arme de son sac et tue l'homme d'une balle dans la tête. La jeune prostituée avoue rapidement le meurtre et explique avoir été prise de panique. Quelques mois plus tard, Cyntoia a été condamnée à la prison à vie pour meurtre et prostitution.

Cette condamnation révolte d'autant plus l'opinion publique que cette affaire a permis de faire évoluer la loi dans le Tennessee. Il a en effet été décidé qu'un mineur ne pouvait plus être condamné pour prostitution. Mais cela n'empêche pas Cyntoia Brown d'être toujours emprisonnée pour ce fait et le meurtre d'un client.

Aujourd'hui, Cyntoia Brown purge sa peine à la prison pour femmes de l'état du Tennessee. Elle y a obtenu un diplôme et elle travaille (depuis la prison) sur le système de justice pour enfants en tant que consultante non-rémunérée.

Si la mobilisation ne fait pas évoluer les choses, Cyntoia ne pourra pas demander la liberté conditionnelle avant 2057. Elle aura alors 67 ans.

#FREECYNTOIABROWN Une publication partagée par badgalriri (@badgalriri) le 21 Nov. 2017 à 5h17 PST

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.