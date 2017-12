5 choses à savoir si vous comptez acheter un véhicule neuf cet hiver

ADVERTISEMENT

Enfin, vous avez trouvé la voiture neuve idéale. Vous avez effectué l'essai routier et elle répond à tous vos besoins tout en respectant votre budget.

Pourquoi ne pas explorer différents produits offerts par le concessionnaire qui seront en mesure de protéger votre véhicule autant à l'intérieur qu'à l'extérieur? C'est aussi le moment de penser aux pneus d'hiver, et d'en apprendre plus sur le calendrier d'entretiens recommandés de votre nouvelle voiture.

En songeant aux éléments suivants, vous serez prêt pour l'arrivée de l'hiver, votre véhicule sera protégé, et vous saurez exactement comment il doit être entretenu afin de préserver sa fiabilité et ses performances. De plus, les produits que vous ajoutez avant de conclure la vente peuvent être inclus dans votre contrat et dans votre paiement mensuel si vous financez ou louez.

Le calendrier d'entretiens recommandés

Une auto bien entretenue offrira bien sûr un meilleur rendement, mais elle aura également une meilleure valeur de revente. Il est donc important de s'informer du calendrier d'entretien recommandé dès le départ.

Il est même possible de mettre au calendrier son premier rendez-vous au département du service au moment de l'achat. Généralement, ce premier entretien a lieu après 8 000 kilomètres, mais cela peut varier d'un modèle à l'autre.

Une protection pour la peinture et la carrosserie

Si vous désirez conserver la peinture parfaite de votre nouveau véhicule longtemps, plusieurs produits sont à votre disposition.

La pellicule de plastique communément appelée «wrap» est probablement la meilleure solution pour protéger les sections les plus sensibles de votre carrosserie, comme le capot du moteur et le pare-chocs avant, des petites roches sur la route. Vous pouvez aussi opter pour un déflecteur qui protégera l'avant du capot. En optant pour ces produits au moment de l'achat, vous pouvez ajouter leur coût à votre contrat de vente au lieu de payer le tout d'un coup.

Vérifiez aussi si votre nouvelle voiture a déjà reçu un traitement antirouille. La majorité des véhicules neufs sont maintenant protégés contre la rouille en usine, mais si ce n'est pas le cas il pourrait être sage d'ajouter un traitement avant de prendre la route pour la première fois.

Un dernier produit intéressant à considérer avant l'achat est l'Aquapel. Ce dernier assure une meilleure visibilité en faisant perler la pluie sur votre pare-brise. Selon CAA-Québec, un traitement Aquapel réduit de 30 % l'utilisation de lave-vitre.

Pour préserver l'habitacle

Que vos sièges soient en tissu ou en cuir, il existe différents produits pour protéger l'habitacle contre les taches ou, dans le cas des sièges en cuir, hydrater le revêtement afin de prévenir la formation de craquements.

N'hésitez pas non plus à vous procurer des tapis d'hiver. Peu dispendieux, ils préviennent la formation de calcium, très difficile à nettoyer sur vos tapis d'origine.

La garantie prolongée

Pensez à vous renseigner sur les options de garanties prolongées. Cette dernière s'adresse à ceux et celles qui comptent conserver leur véhicule plusieurs années après la fin de la garantie originale du constructeur.

Votre concessionnaire sera en mesure de vous offrir différentes garanties prolongées en fonction de vos besoins et du nombre d'années que vous prévoyez garder votre auto. En plus de vous aider à économiser sur les réparations nécessaires qui peuvent survenir lorsque votre garantie de véhicule neuf vient à échéance, une garantie prolongée assure également une meilleure valeur de revente.

Les pneus d'hiver

Le dernier élément à considérer est les pneus d'hiver. Votre concessionnaire sera en mesure de vous présenter les pneus les mieux adaptés à votre auto pour affronter la saison froide et vous pourrez alors les ajouter à votre contrat de vente en plus de les faire installer avant la livraison de votre prochaine voiture. Elle sera alors prête à affronter l'hiver dès que vous en prendrez possession.

Tous les produits décrits ci-haut peuvent être ajoutés lors de l'achat. Ils sont alors intégrés à votre paiement mensuel et vous n'avez donc pas à tout payer d'un coup pour protéger le rendement, l'allure et la fiabilité de votre nouvelle auto.