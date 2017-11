Une première maison Véro & Louis à Varennes

C'est à Varennes que sera construite la première maison de la Fondation Véro & Louis, laquelle pourra accueillir une vingtaine d'adultes de 21 ans et plus atteints d'un trouble du spectre de l'autisme.

La résidence sera bâtie sur un terrain d'une superficie de 70 000 pieds carrés bordé par la rivière Saint-Charles, tout près du Skate Plaza et à proximité de nombreux commerces et équipements récréatifs. La première pelletée de terre devrait être jetée quelque part en 2018, pour une inauguration à l'automne 2019.

Tant le maire de Varennes, Martin Damphousse, et son conseil municipal, que Véronique Cloutier et Louis Morissette et Guylaine Guay, marraine de la Fondation Véro & Louis et mère de deux garçons autistes, se sont réjouis de cette bonne nouvelle, mardi.

«Il nous fait plaisir d'accompagner la Fondation Véro & Louis dans ce projet et nous désirons mettre tout en œuvre pour assurer le développement et la construction de ce premier milieu de vie. Nous y croyons tellement que nous avons offert gratuitement le terrain à la Fondation Véro & Louis», a annoncé le maire, Martin Damphousse.

«C'était très émouvant lorsque nous sommes allés visiter le terrain. Petit à petit, le projet devient concret. Avec ce site enchanteur, il est maintenant plus facile d'imaginer la maison et ses résidents. On se l'imagine grande, lumineuse, colorée, répondant aux besoins particuliers des résidents, dans laquelle on rit, on s'amuse et surtout, dans laquelle le respect et l'amour prédominent», ont renchéri Véronique Cloutier et Louis Morissette.

«Le rêve de ma grande maison est aussi celui de plusieurs parents d'enfants autistes maintenant adultes, qui sont démunis devant le manque de ressources. Ce rêve sera bientôt réalité grâce, entre autres, à la générosité des communautés qui nous entourent comme la ville de Varennes», a pour sa part souligné Guylaine Guay.

C'est en avril 2016 que Véronique Cloutier et Louis Morissette lançaient officiellement la fondation qui porte leur nom et qui, à long terme, permettra à plusieurs adultes composant avec un trouble du spectre de l'autisme de vivre dans un milieu adapté à leurs besoins particuliers, entourés d'un personnel qualifié.

L'organisme respecte ainsi son engagement de départ puisque, dès la mise sur pied de la fondation, Véro et Louis disaient viser l'année 2019-2020 pour l'ouverture de leur première maison.

Une multitude d'activités de financement ont eu lieu depuis, dont des ventes de garage mettant à contribution des artistes. Les profits de certaines représentations du spectacle Les Morissette ont également été redirigés à la fondation. Ce mercredi, 22 novembre, se tient d'ailleurs la soirée Ogilvy en fête pour la cause, et on peut s'offrir l'expérience VIP, incluant sac-cadeau, cocktail de bienvenue et rencontre avec Véronique Cloutier, en assistant à un tournage de la nouvelle émission de cette dernière à Radio-Canada, 1res fois, qui sera en ondes après Noël.

Il est en outre toujours possible de faire un don directement à l'organisation. Plus d'informations sont disponibles sur le site de la Fondation Véro & Louis.