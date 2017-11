Quand un vol en retard... devient un party!

On ne peut pas dire que les Terre-Neuviens n'ont pas le sens de la fête. Après avoir appris que leur vol de Toronto vers St. John's avait été retardé d'une trentaine de minutes, quelques passagers ont sorti leurs instruments et se sont mis à chanter... au grand plaisir de leurs comparses!

C'est Sheldon Thornhill qui a cru bon de sortir son accordéon en premier, raconte la CBC. Il a été suivi de son compagnon à la guitare Shawn Sullivan. Joints par plusieurs chanteurs, ça a donné tout un party!

Les chansons, des classiques de l'île, comprenaient Grey Foggy Day, Sweet Forget Me Not, et Music and Friends.

C'est Michelle Sacrey Philpott qui a eu la brillante idée de les enregistrer et de publier les vidéos sur Facebook... à notre grand plaisir!