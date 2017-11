P!nk lance son nouveau clip qui met en vedette Channing Tatum

Après avoir épaté le monde entier avec sa performance enlevante de sa chanson Beautiful Trauma aux American Music Awards dimanche, voilà que P!nk a lancé le clip de cette chanson mardi matin, et il a déjà été vu plus de 450 000 fois!

Ce qu'on peut dire, c'est que P!nk porte bien son nom. Le clip ouvre sur une maison de banlieue rose et on voit ensuite P!nk dans des draps roses maquillée en rose.

Ce qui est très drôle, c'est que P!nk, en femme de banlieue des années 1950, et son mari dans le clip (joué par Channing Tatum) dorment chacun dans des lits simples rose, et ce, dans la même pièce.

On aime les couleurs dans le clip, parce que chaque pièce a une couleur différente, en plus d'avoir un look rétro! En effet, on voit P!nk passer la balayeuse dans une pièce bleue tandis que Tatum est assis sur un fauteuil encore recouvert de plastique.

Dans la cuisine jaune, P!nk brûle un plat et prend des pilules tandis que Tatum rajoute de l'alcool dans son café.

Tomorrow #beautifultrauma Une publication partagée par P!NK (@pink) le 20 Nov. 2017 à 21h10 PST

C'est alors que les deux comparses commencent à danser ensemble, et c'est assez joyeux merci!

Encore plus drôle est le moment où Channing Tatum s'habille en femme et P!nk en homme et qu'ils se mettent à danser ensemble.

On les voit ensuite siroter des martinis dans la belle cuisine bleue. À ce moment-là, P!nk matche avec la pièce dans sa belle robe de soirée et ses gants bleu royal.

C'est un clip à voir pour la complicité entre P!nk et Channing Tatum, leurs pas de danse, les habits et les décors, qui sont magnifiques.

D'ailleurs, ça a pris toute une équipe pour faire de ce clip un succès, tellement qu'il y a un générique à la fin!

On aime la joyeuse folie de P!nk, qui ne se prend pas au sérieux (comme toujours), et sa créativité. C'est un clip à voir pour mettre de la couleur dans votre journée!

VOIR AUSSI: