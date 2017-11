Les meilleurs rabais du «Black friday»

Plus que quelques jours avant le fameux Vendredi fou, mais la course folle aux aubaines est déjà lancée. Pour faciliter votre magasinage, on a récolté quelques-uns des meilleurs rabais proposés par les détaillants jusqu'ici.

MODE

Gap

Pile on coziness. Find our favorite picks for warm winter accessories through the link in our bio. #MeetMeInTheGap Une publication partagée par Gap (@gap) le 20 Nov. 2017 à 8h59 PST

Black Friday (du 12 au 25 novembre) : 50% de rabais en ligne et en boutique sur tout!

Cyber Monday (27 novembre) : 50% de rabais

Old Navy

Black Friday (22 novembre au 24 novembre) : 50% de rabais en ligne et en boutique

Cyber Monday (27 novembre) : 50% de rabais

* Old Navy donnera 1$ au Boys & Girls Clubs pour chaque paire de Cozy Sock vendue durant le Black Friday, jusqu'à un montant d'un million de dollars.

Banana Republic

Black Friday (du 24 au 28 novembre) : 50% de rabais en ligne et en boutique (certains vêtements en cuir et en cachemire sont exlus)

Cyber Monday (27 novembre) : 50% de rabais.

Aritzia

Winter — the oversized cardigan's time to shine. - Pometta Sweater by the Group by Babaton - #sweater #cozy #merinowool #cashmere #oversized Une publication partagée par Aritzia (@aritzia) le 18 Nov. 2017 à 18h43 PST

Black Friday (du 20 novembre à 19 h 01 au dimanche 26 novembre à 19 h 59) : jusqu'à 50% de rabais sur certains styles automne-hiver.

Plus d'infos.

Joe Fresh

Prévente Black Friday (du 20 au 23 novembre) : 40% de rabais sur les sous-vêtements, bas et collants + jusqu'à 40% sur les vêtements de nuit.

Plus d'infos.

Forever 21

Prévente Black Friday (jusqu'au 24 novembre) : De nouveaux rabais tous les jours. Tous les vêtements de soirée à 50% et des rabais alléchants sur les manteaux et bottes.

Plus d'infos.

Kanuk

Black Friday (24 novembre) : jusqu'à 50% de rabais sur articles sélectionnés.

Plus d'infos.

American Eagle

Black Friday (24 novembre) : 40% de rabais sur les essentiels et livraison gratuite sur les commandes en ligne.

Plus d'infos.

Sport Expert

Black Friday (toute la semaine) : Rabais allant jusqu'à 50% sur les articles sélectionnés. Bottes, manteaux, équipement d'hiver...

Plus d'infos.

La Baie

Black Friday (24 novembre) : Entre 40% et 50% de rabais sur les marques Lord and Taylor, Ralph Lauren, Collection 18 et Parkhurst. D'autres marques risquent de s'ajouter. Il y aura aussi comme chaque année des rabais pas mal du tout sur les chaussures.

Plus d'infos.

Asos

Pré Black-Friday : des réductions qui varient. En ce moment, les femmes jouissent d'un rabais de 60% sur les accessoires et chaussures. Les hommes, eux, ont 60% sur les jeans et chinos.

Plus d'infos.

Addition Elle

Black Friday (du 19 au 26) : des offres différentes tous les jours en magasin et en ligne.

Plus d'infos.

Aldo

Dazzle this party season in eye-catching sandals Mirilian. #footwearfriday Une publication partagée par ALDO shoes (@aldo_shoes) le 17 Nov. 2017 à 10h37 PST

Pré-Black Friday (toute la semaine) : 30% de rabais additionnels sur tous les produits en solde

Little Burgundy

Black Friday (toute la semaine) : 30% de rabais additionnels sur tous les produits en solde

Sephora

Black Friday (24 novembre) : Si Sephora garde le mystère sur ses rabais jusqu'à la dernière minute,tonne de produits de beauté est habituellement offerte à moins de 15$. Le détaillant propose aussi des offres exclusives sur son application.

MAISON

West Elm

Black Friday (toute la semaine) : Jusqu'à 30% de rabais en magasin.

Ikea

Holy FRAKTA, we're now open in Halifax! Come and check out some of the 10,000 amazing home furnishing essentials we have. Une publication partagée par IKEA Canada (@ikeacanada) le 27 Sept. 2017 à 7h05 PDT

Black Friday (24 novembre) : Des bons de 50$ de réduction seront remis aux 200 premiers visiteurs pour tout achat de 200$ et plus. La livraison est aussi offerte gratuitement pour toute commande de plus de 150$ et plus. D'autres rabais sur les bougies, tables de salon, rideaux et matelas s'ajoutent.

Plus d'infos.

ÉLECTRONIQUE

Best Buy

Black Friday (24 novembre dès 12h01 am) : des rabais sur l'électronique, dont plusieurs téléviseurs.

Plus d'infos.

La Source

Black Friday (23 novembre à 12h01 am) : Écouteur Bose entre 30 et 50% de rabais, tablette et DeX de Samsung à moitié prix.

Plus d'infos.

Walmart

Black Friday (24 novembre) : Plusieurs rabais alléchants sur l'électronique, comme un casque d'écoute Beats à 100$ de rabais.

Plus d'infos.

Plusieurs détaillants annonceront leurs rabais que la veille ou la journée même du fameux Vendredi fou prévu ce 24 novembre.

