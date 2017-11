36 femmes de Saturday Night Live écrivent une déclaration pour soutenir Al Franken

Le sénateur du Minnesota Al Franken s'est fait accuser d'agression sexuelle par deux femmes.

La première accusation a eu lieu la semaine passée.

Leeann Tweeden, présentatrice à la radio, participait un voyage de presse en 2006 au Moyen-Orient pour amuser l'armée lorsque Franken s'est essayé sur elle. L'humoriste aurait créé un sketch où ils devaient s'embrasser et il l'a embrassée en coulisses contre son gré. Tweeden a aussi une preuve que Franken l'a touchée sans son consentement alors qu'elle dormait avec une photo prise de la situation. Son témoignage complet peut être lu dans son entièreté sur le site web de 790 KABC, où elle travaille.

La deuxième femme, Lindsay Menz, a accusé Franken d'agression sexuelle alors qu'ils posaient ensemble au Minnesota State Fair en 2010 et qu'il aurait touché ses fesses.

À la suite de ces allégations, Monsieur Franken s'est excusé auprès des deux femmes.

Suite à ces accusations, voilà que 36 femmes de Saturday Night Live ont écrit une déclaration pour offrir leur solidarité à Al Franken.

«Ce qu'Al a fait était stupide, et l'on pense qu'il a bien fait de présenter ses excuses aux femmes et au public. Dans notre expérience, on connait Al comme homme de famille dévoué, comme interprète comique génial et comme fonctionnaire honorable. C'est pour ça qu'on peut dire qu'après des années à avoir travaillé avec lui, aucune d'entre nous n'a fait l'expérience de comportement inapproprié, et on veut mentionner notre appréciation sincère qu'il nous ait toutes traitées avec énormément de respect et de considération», écrivent-elles. Elles terminent en offrant leur soutien et leur gratitude à Al, et en lui offrant leurs meilleurs voeux pour le temps des Fêtes.

La liste des noms des 36 femmes est disponible dans la déclaration.

Suite à la réaction violente qu'ont eu les internautes après la déclaration de Lena Dunham, on se demande comment le public va réagir à celle-ci...